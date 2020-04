GOLFTV: Francesco Molinari protagonista della serie My Game

GOLFTV mette a disposizione in streaming per i suoi abbonati tutti e 6 gli episodi della serie My Game che vedono protagonista Francesco Molinari sui green di tutto il mondo. Sull’onda del successo della serie di Tiger Woods, il campione di golf italiano svela i segreti dei suoi colpi che gli hanno permesso di vincere 10 tornei internazionali, incluso il British Open, e di trascinare l’Europa al trionfo in Ryder Cup.

My Game è la serie tutorial in cui Francesco Molinari, insieme allo swing coach Denis Pugh, esamina il suo gioco alla scoperta dei migliori colpi e del modo in cui il suo golf s’è evoluto nel corso della carriera: una serie innovativa che offre il racconto in prima persona della vita di un golfista professionista, dalla preparazione mentale alle lezioni pratiche, passando per le ultime tecniche di un gioco espresso ai massimi livelli.

My Game: Francesco Molinari è il seguito della fortunata serie di Tiger Woods. Per vederla, i fan possono accedere al link di My Game e iscriversi a GOLFTV, che include live e on-demand i tornei del PGA Tour. GOLFTV è stato lanciato nel gennaio 2019 da Discovery trasmettendo oltre 2000 ore di live action per tutto lo scorso anno dai fairways del PGA e dello European Tour, oltre a una vasta gamma di contenuti esclusivi on demand dei più grandi campioni di golf.