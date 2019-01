GOLFTV, grande novità per gli appassionati italiani

GOLFTV ha annunciato una grande novità per gli appassionati italiani per i tornei del PGA Tour e dello European Tour. La novità riguarda infatti la copertura gratuita live delle prime due giornate sulle piattaforme Twitter e Facebook di GOLFTV e Eurosport e sul sito web di Eurosport dei tornei della settimana in corso.

Questa speciale iniziativa verrà inaugurata in occasione dei seguenti eventi e gli appassionati saranno aggiornati costantemente sulla copertura dei successivi tornei:

European Tour: Abu Dhabi HSBC Championship: mercoledì 16 (dalle 04:30 alle 09:30 e dalle 12:00 alle 14:00), e giovedì 17 gennaio (dalle 08:00 fino alle 14:00 italiane).

PGA TOUR: Desert Classic (giovedì 17 gennaio e venerdì 18 gennaio) a partire dalle 21:00 italiane.

Collegati e iscriviti a GOLFTV per seguire le giornate finali dei tornei

Due grandi appuntamenti dove saranno impegnati i più importanti giocatori del circuito come Brooks Koepka e Dustin Johnson, rispettivamente secondo e terzo nel ranking mondiale nel field dei partecipanti ad Abu Dhabi, e Justin Rose con Jon Rahm in California, rispettivamente oro olimpico a Rio e detentore del titolo vinto l’anno scorso.

I tornei saranno commentati in italiano dal Team formato da Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Isabella Calogero, Maurizio Trezzi e Federico Colombo.

Per il torneo di Abu Dhabi HSBC Championship, inoltre, ci sarà una programmazione speciale dedicata su Eurosport 2 a partire dalle 23:00 per tutta la durata del torneo.

Tutta la programmazione del golf è disponibile per gli abbonati a GOLFTV , che garantisce la copertura esclusiva integrale del PGA Tour e dello European Tour live e on demand oltre a tantissimi contenuti speciali. Tutte le informazioni per abbonarsi a GOLFTV sono disponibili su www.golf.tv o scaricando l’app GOLFTV.

Su GOLFTV, in attesa dei contenuti Live e On-Demand dalle Hawaii, trovate già uno splendido documentario dedicato a Tiger Woods e intitolato "Tiger Woods: Return of the Roar".

Il primo mese è gratis! Qui sotto il dettaglio degli abbonamenti:

GOLFTV LIVE: 8.99€ al mese o 79.99€ all'anno per guardare Live e On-Demand tutti i tornei targati GOLFTV

GOLFTV PRO: 14.99€ al mese o 129.99€ all'anno per avere l'accesso anche all'archivio PGA e agli extended highlights personalizzati.

