Il tribunale ordina a Tiger Woods 137 test di paternità

Altro che Cristiano Ronaldo. Un tribunale americano ha ordinato alla famosa stella del golf Tiger Woods di sottoporsi a un totale di ben 137 test di paternità. La decisione - secondo quanto riferiscono diversi media americani - arriva dopo la richiesta formulata da 121 donne che affermano di essere state amanti di Woods e di aver dato alla luce i suoi figli.

Molte delle donne hanno urlato e pianto di gioia quando il giudice ha annunciato il suo verdetto, poiché alcune di loro hanno combattuto per più di sette anni per ottenere questo giudizio. Il tribunale ha concesso a Woods 30 giorni di tempo per sottoporsi a un test del DNA per evitare il rischio di una reclusione e di multe severe. L'avvocato di Tiger Woods ha confermato che il suo cliente rispetterà la decisione della corte e si sottoporrà a tutti i test necessari.