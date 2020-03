Jon Rahm racconta la sua quarantena e lancia un monito: "Non è il momento di essere egoisti"

Jon Rahm è stato uno di quelli che ha sin dalla prima ora preso le precauzioni contro il Covid-19, e il tempo gli sta dando ragione. Il venticinquenne golfista spagnolo residente in Arizona, Stati Uniti, vive il confinamento preoccupato per la situazione dei propri parenti e amici in Spagna, e per ciò che sta arrivando negli Stati Uniti e nel mondo. Mentre trascorre il tempo a casa allenando corpo e mente, il vincitore di tre tornei del PGA TOUR condivide le proprie riflessioni sulle lezioni di vita che il golf gli ha insegnato, cominciando da un messaggio ai giovani in questi tempi sconvolti.

"Non siate egoisti: state a casa, il sacrificio è minimo"

" Non è il momento di essere egoisti. Troppo facile pensare che si è giovane e che nulla succederà anche se arriva il contagio. Dobbiamo pensare alla società, a tutti, a coloro che abbiamo accanto. È possibile non avere sintomi ma trasmettere comunque il virus. E non sappiamo fin dove può arrivare né chi può colpire. Prego sinceramente le persone della mia generazione di pensarci bene prima di agire. Anche se sappiamo che i giovani sono meno sottoposti al rischio del contagio, che i più colpiti sono i nostri anziani. Vi prego di rimanere a casa, di rispettare le distanze e di lavare le mani frequentemente. È un sacrificio minimo. Oggi penso alla mia famiglia in Spagna, alla mia nonna ottantacinquenne. Li ho contattati spesso e posso dire che, malgrado la quarantena, sono tutti di buon umore. Vorrei anche ringraziare tutti gli operatori sanitari: infermieri, medici e chiunque stia cercando di aiutare le persone che ne hanno bisogno. È incredibile quello che stanno facendo e non ci sono parole abbastanza per ringraziarli. Lo dice uno che è approdato molto giovane al golf professionale e ha dovuto imparare subito dai propri errori. Alcuni momenti non sono stati di certo tra i migliori: ho avuto tanti momenti bassi nei quali sono stato costretto ad indietreggiare. Ho imparato e pian piano sono risalito fino al punto in cui mi trovo ora. "

Jon Rahm insieme alla moglie Kelley mentre completa un puzzle durante la sua quarantenaEurosport

"Vincere o perdere con umilità e l'importanza di essere onesti: questo ho imparato grazie al golf"