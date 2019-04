E’ Jordan Smith il leader del primo giro al Trophée Hassan II, che si disputa sul Red Course del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco. Su questo par 73 l’inglese, numero 15 del suo Paese, 132 del mondo e vincitore del Porsche European Open (suo unico torneo dell’European Tour) e nono al PGA Championship nel 2017, guida con uno score di -7, senz’alcun bogey e con sette birdie. Al secondo posto si collocano, insieme, lo spagnolo Alejandro Cañizares e l’americano Sean Crocker, entrambi a -6.

Quarto posto per lo scozzese Stephen Gallacher e il francese Matthieu Pavon (-5), mentre l’ottima notizia per i colori italiani arriva dalla sesta posizione di Edoardo Molinari, che la occupa in solitario a -4. Il gruppo dei settimi è formato dagli inglesi Lee Slattery, e Jack Senior, dallo spagnolo Pablo Larrazabal, dal norvegese Kristoffer Reitan, dall’austriaco Matthias Schwab e dall’australiano Dimitrios Papadatos.

Nella lunga lista di italiani partecipanti, ben otto, oltre a Edoardo Molinari si comportano bene anche Guido Migliozzi e Andrea Pavan, che concludono la prima giornata con un importante -1, al 18° posto. Finiscono un colpo sopra il par Lorenzo Gagli e Renato Paratore, che sono cinquantasettesimi, mentre è 79° Nino Bertasio, in grado di rimettere in piedi la propria classifica dopo un inizio non propriamente edificante. 103° posto per Matteo Manassero, che pur essendo a +3 ha più di qualche chance di superare il taglio, mentre la situazione di Filippo Bergamaschi, 148° a +8, appare disperata.

