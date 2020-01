Jordan Spieth è ritornato al suo livello: i segreti passano anche dal percorso universitario

L’ingente volume dei media che Jordan Spieth ha dovuto affrontare l’estate scorsa nel Travelers Championship non è stato per nulla sorprendente. Ovvio che, essendo il precedente campione del torneo ed ex numero uno del mondo, la fiorente star venticinquenne destasse curiosità. Tuttavia, invece di valutare la recente evoluzione positiva del suo gioco o almeno la sua vittoria al Travelers Championship di due anni prima, le domande avevano uno sfondo molto più negativo.

" Cosa pensi di dover migliorare in questo momento? In che condizioni trovi il tuo gioco?” "

Erano domande certamente valide. Dopo la vittoria all’Open Championship nel 2017 – la sua undicesima vittoria sul PGA TOUR e il suo terzo major, il tutto prima di compiere i 24 anni — Spieth sembra aver perso parte della magia che lo aveva reso un fenomeno così clamoroso. Spieth, provetto professionista, ha dato prova di pazienza ed eleganza nelle proprie risposte.

" Il mio gioco con i ferri e i wedge è chiaramente sotto il mio standard normale, e questo deve migliorare in modo significativo, ha detto Spieth. Non sono assolutamente vicino a dove vorrei trovarmi. Devo riconquistare un controllo sicuro della pallina dal tee fino al green. "

Di primo acchito, gli ultimi 24 mesi di Jordan Spieth sul campo da golf sono stati solidi. È finito tra i dieci primi ben 12 volte e ha mancato soltanto otto tagli. Ma la dodicesima vittoria sul TOUR sembra eluderlo fin dalla sua partenza da Royal Birkdale e la sua posizione sul ranking mondiale è in chiara tendenza al ribasso. Il texano con volto da bambino faceva sembrare tutto così facile quando nel 2013 fece per la prima volta irruzione sulla scena del golf professionale, con una vittoria drammatica al John Deere Classic. Il livello del suo gioco intraprese da quel momento una traiettoria ascendente.

Comunque, la leggenda di Spieth era iniziata molto prima di quel chip con cui forzò lo spareggio alla buca 18 del TPC Deere Run quel giorno fatidico di luglio del 2013. Molti ricorderanno le immagini con i suoi momenti più rilevanti della stagione 2015. E alcuni potranno addirittura risalire al suo 63 della domenica per vincere l’Open di Australia nel 2014, la sua prima vittoria come professionista. Pochi ne sanno, tuttavia, della dinamica stagione di Spieth durante il suo primo anno all’Università del Texas. Una stagione che raggiunse l’apice con il Campionato Nazionale per la sua squadra e una quota di soddisfazione per i propri esiti come dilettante tale da spingere Spieth a farsi professionista alla fine di quell’anno.

John Fields, l’allenatore della squadra maschile di golf della University of Texas, seppe che Spieth aveva un qualcosa di speciale sin dalla prima volta che lo vide giocare come junior.

“Ero sicuro di volere che venisse in Texas”, ha detto Fields.

Il desiderio di Fields divenne realtà il 6 febbraio 2010, quando Spielth sottoscrisse il proprio vincolo con la squadra dell’Università del Texas. Questa decisione fu così importante per Fields che ricorda ancora tutti i particolari della chiamata telefonica di Spieth per confermare il proprio impegno.

“È stato storico per noi”, disse Fields. “Sapevo quanto significasse per il nostro programma”.

Jordan Spieth osserva il proprio colpo di uscita alla buca 12 durante il primo giro del 148º The Open Championship avuto luogo sul percorso di Dunluce Links del Royal Portrush Golf Club, il 18 luglio 2019, a Portrush, Regno Unito. (Foto di Keyur Khamar/PGGetty Images

Dallo stesso momento in cui entrò al campus, la gente sapeva che Spieth sarebbe stato speciale. Pur sapendosi un candidato molto conteso, la sua motivazione e la sua passione per il golf non cedevano mai.

In quel senso era una caso unico”, disse Cathy Marino, l’allenatrice della squadra della scuola secondaria di Spieth, Dallas Jesuit. “Era capace di allenarsi per conto suo e andava fiero dei risultati. Non ci fu un solo giorno in cui gettasse la spugna o non si preoccupasse immensamente dei propri esiti”.

I Longhorns chiusero l’anno con un deludente secondo posto dietro i rivali statali, Texas A&M, al Big 12 Championship, ma l’obiettivo ultimo del Campionato Nazionale era ancora possibile. Un altro secondo posto al torneo regionale della NCAA (Associazione Nazionale dello Sport Universitario) favorì il passaggio al Campionato della NCAA al Riviera Country Club. Quando Fields si recava alla sede del club per organizzare gli accoppiamenti della partita finale al Riviera, Spieth lo convinse di confrontarlo a Justin Thomas se ci fosse l’occasione. Sebbene Thomas avesse vinto i titoli di giocatore nazionale dell’anno e miglior giocatore di primo anno, Spieth era sicuro di tenerlo sotto controllo. La fiducia di Spieth ebbe successo. Mantenne un leggero vantaggio nella partita e dopo la buca 14 era due punti al di sopra del rivale, poi Thomas fece pressione nella 15ª con un approach lasciato a tre metri. Spieth si sistemò con calma per eseguire il suo colpo al green con un ferro 4 perfetto che andò a finire a destra della buca e rotolò fino ad entrarci, aumentando così il vantaggio a tre e concludendo con una vittoria de 3-2 alla buca successiva.

Quel colpo fu iconico per noi”, ha detto Fields.

Pochi minuti dopo, Frittelli infilò un putt di birdie da dieci metri nella buca 18, riuscendo così a sconfiggere Cory Whitsett e a confermare un’esaltante vittoria di 3-2 per i Longhorns. Spieth, Frittelli e compagnia tornarono al Golf Club dell’Università del Texas con un trofeo di campioni nazionali, il primo dal 1972.

L’eredità di Spieth si manifesta lungo tutto il campo da golf che si trova sulle colline occidentali di Austin. C’è la statua di una mucca Longhorn dietro il green della buca 15 che sovrasta il lago Austin, e i successi professionali di Spieth vengono esibiti con orgoglio accanto all’ingresso della casa-club. Un percirsi di sei buche par 3 da lui tracciato porta in suo onore il nome di Spieth Lower 40. Mentre Spieth continua a cercare la sfuggente dodicesima vittoria sul PGA TOUR, non ha che da rifarsi ai propri innumerevoli successi universitari come presagio dell’avvenire.

“Non sarai mai al 24/7, nemmeno il Tiger al momento ottimo è stato mai al 24/7 e dovette vincere tornei con il suo gioco migliore”, ha detto Spieth all’ Open Championship dello scorso anno.

" Quando era in possesso del suo gioco migliore, vinceva per otto o nove colpi. Si tratta di bilanciare e di sistemarti sul tuo swing per poter essere un atleta con un profilo proprio. Attaccare il campo de golf nel modo idoneo. Quando non sei sistemato bene, fare pari; quando lo sei, andare all’attacco. Sto giungendo a quel punto. Quel momento sta per arrivare. "

