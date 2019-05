Kevin Na conquista il Charles Schwab Challenge, Francesco Molinari chiude 53°

Sul percorso del Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas (Stati Uniti) si è concluso il Charles Schwab Challenge 2019, appuntamento del PGA Tour che presentava in gara diversi golfisti di primo piano del panorama internazionale reduci dal PGA Championship della scorsa settimana. Il successo è andato allo statunitense Kevin Na, capace di mantenere saldamente la testa della classifica conquistata nella terza giornata con un quarto giro chiuso in 66 colpi e di terminare il torneo con lo score complessivo di -13. Il giocatore di origini sudcoreane ha messo a segno ben quattro birdie nelle prime nove buche, ipotecando di fatto la terza vittoria della carriera sul massimo circuito americano ed entrando nelle prime trenta posizioni della FedExCup.

Nessuno degli inseguitori è riuscito realmente ad insidiare la prima posizione nel corso dell’ultimo giro. Lo statunitense Tony Finau ha chiuso in solitaria al secondo posto con lo score di -9 per il torneo, staccato di quattro colpi dal vincitore e soltanto un colpo più avanti rispetto alla coppia formata dal cinese di Taipei C.T. Pan e dall’americano Andrew Putnam. Il migliore tra gli europei è stato invece lo svedese Jonas Blixt in quinta posizione a -7, mentre il sudafricano naturalizzato slovacco Rory Sabbatini ha terminato al sesto posto in compagnia dello statunitense Ryan Palmer con lo score di -6. Gruppo più numeroso in ottava posizione, composto dal canadese Mackenzie Hughes, dagli americani Jordan Spieth e Nick Watney, dall’inglese Tyrrell Hatton e dallo scozzese Russell Knox (autore del miglior giro di giornata chiuso in -5).

Francesco Molinari ha vissuto un’ultima giornata complicata terminando in 53^ posizione con lo score complessivo di +4 per il torneo. L’azzurro ha trovato il primo e unico birdie del suo quarto giro soltanto alla buca 16 mettendo a segno ben quattro bogey a causa di un gioco insolitamente poco preciso dal tee e poco efficace anche con il putt. Il fuoriclasse italiano sta attraversando un periodo di forma non eccezionale, iniziato dopo il quinto posto all’Augusta Masters in aprile e proverà a ritrovare la condizione nei prossimi appuntamenti.

