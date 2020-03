Kenya Open annullato per coronavirus: Guido Migliozzi non potrà difendere il titolo

Il Kenya Open, che avrebbe dovuto disputarsi dal 12 al 15 marzo al Karen Country Club di Nairobi come parte dell’European Tour 2020, è stato cancellato a causa del diffondersi del coronavirus COVID-19 anche nel Paese africano.

A renderlo noto è lo stesso tour europeo. Keith Pelley, che ne è amministratore delegato, afferma in una nota diffusa via internet che si sta cercando di riposizionare l’evento in una nuova data, anche se al momento è più che altro una semplice possibilità. Il torneo, nel Challenge Tour fino al 2018 (quando lo vinse Lorenzo Gagli), è entrato nella categoria superiore dallo scorso anno, con il primo successo a questo livello di Guido Migliozzi.

L’European Tour, nel corso dell’anno, si è già ritrovato monco di vari tornei: l’Hong Kong Open (poi riposizionato, ma solo sul tour asiatico) a causa delle proteste generali e gli eventi in Malesia e Cina sempre per coronavirus.

In un tweet, Edoardo Molinari ha cercato di sdrammatizzare sul fatto che la cancellazione del torneo in Kenya e l’impossibilità di andare in India gli provocheranno una lunga pausa prima di ritornare sui campi.

