Min Woo Lee trionfa poco dopo la sorella Minjee nell'ISPS Handa Vic Open 2020

Questa settimana l’European Tour 2020 di golf si è spostato a Victoria, in Australia per l’ISPS Handa Vic Open, un torneo giovane e solo recentemente inserito nel calendario del vecchio continente e quindi con appeal molto ridotto per tutte le star americane ed europee. Eppure il nuovo e poco considerato torneo ha trovato il modo di guadagnarsi la propria piccola pagina di notorietà.

L’evento ospitava infatti sia il torneo maschile che quello femminile in contemporanea e, nel giorno in cui tutti erano pronti a celebrare l’australiana di origini coreane Minjee Lee, tra le migliori interpreti del golf femminile a livello mondiale, è arrivato un incredibile trionfo del fratello Min Woo Lee. Il 21enne è riuscito a trionfare così per la prima volta in carriera sullo European Tour, conquistandoti due anni di esenzione grazie a questo risultato ottenuto davanti al pubblico di casa. Entrambi i Lee si sono laureati in passato US Junior Amateur champion (gli unici fratelli a riuscirci) e ora i due possono vantare questo ulteriore primato, di aver trionfato nello stesso giorno e nello stesso torneo.

Min Woo Lee ha chiuso in 19 colpi sotto al par, superando dopo una dura battaglia il neozelandese Ryan Fox, classificatosi secondo con uno score complessivo di -17. Il trentatreenne di Auckland ha tentato la rimonta con ogni mezzo, chiudendo con un ottimo 64 oggi, ma non è bastato per andare a riacciuffare Lee che ha approfittato del par 5 finale, dopo un pericolosissimo bogey alla 17, per rimettere le cose a posto in totale sicurezza.

Terza posizione per un terzetto a -14 formato dagli australiani Marcus Fraser (70), Travis Smyth (70) e dal ventisettenne transalpino Robin Sciot-Siegrist (68), uno dei pochi europei in azione. Ricordiamo che, tra questi, non c’era nessun italiano.

