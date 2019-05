PGA Championship 2019: Brooks Koepka trionfa col brivido e conquista la leadership mondiale!

Brooks Koepka è il vincitore, per il secondo anno consecutivo, del PGA Championship, trasformato da quarto a secondo Major della stagione di golf. Per il ventinovenne della Florida, però, l’ultima giornata non è esattamente di quelle da lasciar tranquilli: dopo una buona metà dell’ultimo giro passata tra il -11 e il -13, Koepka ha avuto un momento di cedimento tra le buche 11 e 14, in cui ha rischiato di subire la rimonta di un ottimo Dustin Johnson, nel frattempo rimasto l’unico a effettuare le ultime 18 buche sotto il par (-1) dei primi 10. A un certo punto il distacco diventa di un solo colpo, ma nel finale un paio di leggerezze di Johnson consentono al leader di prendersi il quarto Major negli ultimi otto e soprattutto la prima posizione nel ranking mondiale.

Dietro a Koepka (-9) e a Johnson (-6), sul Black Course di Bethpage al terzo posto finiscono in tre: gli americani Jordan Spieth e Patrick Cantlay e il primo dei non portacolori a stelle e strisce, l’inglese Matt Wallace. In una giornata disturbata da un vento che ha condizionato assai l’andamento del torneo di molti, al sesto posto c’è un altro statunitense, Luke List, e al settimo il sudcoreano Sung Kang, l’ultimo a terminare sotto o pari con il par l’intero torneo. All’ottavo posto chiudono, a +1, il nordirlandese Rory McIlroy (che però non è stato mai in lotta per la vittoria), gli americani Gary Woodland e Matt Kuchar, l’irlandese Shane Lowry, il sudafricano Erik Van Rooyen, l’australiano Adam Scott.

Diversi ottimi interpreti del torneo fino al terzo giro hanno sofferto particolarmente la giornata odierna: in particolare due dei secondi di ieri, il thailandese Jazz Janewattananond e l’americano Harold Varner III, hanno girato davvero male oggi. Il primo ha concluso le ultime 18 buche con uno score di +7, e dunque con un totale di +2, mentre il secondo è crollato con un +11 odierno e +6 complessivo. Per Francesco Molinari la conclusione del torneo porta in dote il 48° posto, determinato da un +5 di giornata maturato in particolare nelle ultime nove buche. Non è stato un Major propriamente positivo per lui, che interrompe una serie di tre piazzamenti in top ten di fila, ma una flessione in un certo periodo della stagione è anche comprensibile. L’appuntamento con i Major si rinnoverà dal 13 al 16 giugno in occasione degli US Open a Pebble Beach, in California, che ha già ospitato questo torneo in cinque occasioni.

