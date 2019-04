PGA Tour 2019: Corey Conners conquista il Valero Texas Open, prima vittoria in carriera da pro

Un ultimo giro avvincente e ricco di colpi di scena ha chiuso nella notte italiana il Valero Texas Open 2019, ultimo torneo del PGA Tour prima dell’Augusta Masters in programma la prossima settimana. Sul Tournament Players Club di San Antonio, in Texas (Stati Uniti), Corey Conners ha centrato il primo successo della carriera da professionista imponendosi con lo score complessivo di -20. Il 27enne canadese è stato protagonista di un incredibile finale dopo aver chiuso pari con il par la prima metà del giro iniziando con quattro birdie nelle prime cinque buche, ma rischiando di compromettere la propria giornata con quattro bogey consecutivi dalla 6 alla 9. Un cammino praticamente perfetto nelle seconde nove buche è valso al giocatore nato a Listowel, in Ontario, il -6 di giornata che lo ha proiettato al comando, con due colpi di margine sul più immediato inseguitore.

Lo statunitense Charley Hoffman ha infatti chiuso al secondo posto con lo score di -18 per il torneo, recuperando una posizione grazie ad un ottimo quarto giro chiuso in 67 colpi. Il migliore dell’ultima giornata è stato però l’americano Ryan Moore, capace di risalire dalla nona alla terza posizione in solitaria con lo score di -17 con un incredibile 64, frutto di sei birdie e di un eagle alla buca 2. Delusione inevitabile per il sudcoreano Si Woo Kim, che con un ultimo giro pari con il par ha dovuto accontentarsi del quarto posto, in compagnia dello statunitense Brian Stuard, dopo aver guidato la classifica al termine delle prime tre giornate. Sesta posizione solitaria per l’americano Kevin Streelman (anch’egli autore di un ultimo giro in 64), mentre al settimo posto con lo score di -12 hanno chiuso il proprio torneo il nord-irlandese Graeme McDowell, il sudcoreana Byeong Hun An, il neozelandese Danny Lee e gli statunitensi Jason Kokrak, Adam Schenk, Matt Kuchar e Scott Brown.

