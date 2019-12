Gli Stati Uniti, stavolta, a Melbourne non perdono: Tiger Woods, infatti, lancia la rimonta e distrugge in un solo giorno il piano d’attacco portato da Ernie Els nei precedenti tre. Dal 10-8 per il Team Internazionale dei primi tre giorni, infatti, tutto si capovolge rapidamente per arrivare al 16-14 in favore di Team USA che significa ottavo successo consecutivo nella Presidents Cup, che nel 2021 si svolgerà al Quail Hollow Club di Charlotte, in North Carolina.

Ad aprire la giornata è la vittoria del californiano, che spegnerà 44 candeline il prossimo 30 dicembre, per 3&2 sul messicano Abraham Ancer, seguita in rapida successione dal pareggio tra il giapponese Hideki Matsuyama e Tony Finau, forse il vero grande rimpianto del Team Internazionale visto che il nipponico era 4UP a metà giro prima di vedere l’avversario infilare numerosi birdie, e dalle vittorie di Patrick Reed e Dustin Johnson sul sudcoreano C.T. Pan e sul cinese Haotong Li rispettivamente per 4&2 e 4&3. Già in questo modo la situazione si modifica: 11-11.

Ad assestare il colpo decisivo ci pensano i match centrali, in cui il Team Internazionale riesce a trovare solo il pari del canadese Adam Hadwin contro Bryson DeChambeau e la vittoria per 4&3 del sudcoreano Sungjae Im su Gary Woodland. Patrick Cantlay, Xander Schauffele e Webb Simpson, infatti, sconfiggono per 3&2, 2&1 e 2&1 rispettivamente il cileno Joaquin Niemann, l’australiano Adam Scott e il sudcoreano Byeong Hun An.

L’altro australiano Cameron Smith, a quel punto, riesce a ridurre le distanze battendo Justin Thomas, ma negli ultimi due incontri il sudafricano Louis Oosthuizen e il terzo dei padroni di casa, Marc Leishman, sprecano vantaggi, mettendo Matt Kuchar e Rickie Fowler nelle condizioni di riaffermare il successo americano: i due confronti in questione finiscono in parità, portando il bilancio finale della giornata a 6 vittorie USA, 2 internazionali e 4 pareggi.

federico.rossini@oasport.it