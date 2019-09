La nuova stagione del PGA Tour continua il suo percorso con il Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando la coppia composta dall’australiano Adam Scott e dall’americano Andrew Landry.

Entrambi hanno completato il primo round con il punteggio di -7 (65 colpi), e vantano una lunghezza di margine sullo statunitense Matthew Nesmith e sull’italiano Francesco Molinari. Il torinese firma dunque un esordio convincente chiudendo la prima tornata con 7 birdie ed un solo bogey.

Fuori dal podio momentaneo con lo score di -5 l’australiano Cameron Smith e gli americani Adam Long e Chris Baker. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -4 i canadesi Corey Conners ed Adam Hadwin, gli statunitensi Bryson DeChambeau, Cameron Tringale, Rob Oppenheim, Tyler Duncan e Morgan Hoffman.

Soltanto 51ma piazza con -1 per uno dei favoriti della vigilia, lo statunitense Justin Thomas, che si trova infatti relegato nella pancia del gruppo e dovrà cambiare necessariamente marcia per scalare la leaderboard. Stessa posizione per il connazionale Kevin Tway, detentore del titolo e voglioso dunque di ripetersi sul green californiano.