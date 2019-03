Golf, PGA Tour: Rory McIlroy vince il The Players Championship, Jim Furyk secondo, 30° Tiger Woods

Rory McIlroy torna a vincere un torneo a un anno di distanza dall’ultima volta. Al The Players Championship il nordirlandese si prende il suo primo trionfo in uno dei tornei più importanti del PGA Tour, iscrivendo il proprio nome in un albo d’oro che, nel 1976, fu aperto dal leggendario Jack Nicklaus. McIlroy, a Ponte Vedra Beach, precede di un colpo il veterano d’America Jim Furyk, del quale è vano il -5 odierno e -15 totale, in considerazione del -2 messo a segno dal suo collega. Per quest’ultimo c’è il nono trionfo in un torneo del PGA Tour, esclusi Major e WGC.

Al terzo posto si collocano l’inglese Eddie Pepperell e il venezuelano Jhonattan Vegas, entrambi a -14, una quota che per lungo tempo ha fatto pensare alla possibilità di un gigantesco playoff con un numero imprecisato di uomini coinvolto. Chiudono a -13 i tre in quinta posizione, gli americani Dustin Johnson (numero 1 del mondo) e Brandt Snedeker e l’inglese Tommy Fleetwood, incappato in un giro in +1 dopo aver assaporato la possibilità di vincere. Finisce ottavo il gruppo del secondo miglior giocatore del ranking mondiale, l’inglese Justin Rose, che si trova insieme al giapponese Hideki Matsuyama, all’australiano Jason Day e all’americano Brian Harman a -12.

Chiude in trentesima posizione Tiger Woods, vincitore nel 2001 e 2013, con uno score complessivo di -6, mentre termina 56° un Francesco Molinari che, con il -2 totale, ha messo insieme un torneo tutto sommato tranquillo, senza necessità di spingere a fondo in vista del WGC-Dell Technologies Match Play e poi del Masters di Augusta.

