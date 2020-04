Tiger Woods e Phil Mickelson si sfidano con Manning e Brady: i proventi andranno alla lotta al Covid

Tiger Woods e Phil Mickelson sono pronti a sfidarsi assieme a due leggendari quarterback di NFL come Peyton Manning e Tom Brady, grandi appassionati di golf. L'evento si terrà a fine maggio in Florida e sarà tramesso in diretta da TNT: tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza per sostenere la lotta al Covid-19.

Due grandi campioni del golf si sfideranno scegliendo come compagni due leggende del football americano. Tiger Woods e Phil Mickelson saranno protagonisti di "The Match: Champions for Charity", rispettivamente al fianco di Peyton Manning e Tom Brady, due grandissimi quarterback NFL con la passione per il green. La sfida, che si terrà a fine maggio in Florida, sarà rigorosamente a porte chiuse ma verrà trasmessa in diretta dall'emittente statunitense TNT: tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza per sostenere la lotta contro il coronavirus.

Giocheremo insieme per aiutare tante altre persone. Mostreremo il golf in maniera differente, lo so, ma lo faremo per un'iniziativa di beneficenza. Ed è proprio questo ciò che ci spinge a tornare in campo [Tiger Woods].

L'evento deve ancora ricevere l'approvazione del PGA Tour, fermatosi il 12 marzo scorso, quando anche gli States iniziarono a essere duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus. Il calendario della stagione golfistica è stato rivisto e modificato, con la speranza di poter ripartire l'11 giugno con il Charles Schwab Challenge a Fort Worth, nel Texas.

