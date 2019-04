Tiger Woods in esclusiva a GOLFTV: "Il mio Augusta Masters, che favola"

Woods ha completato una delle rimonte più sensazionali del mondo dello sport, vincendo un Major dopo 11 anni di attesa e vestendo per la quinta volta la green jacket che va al trionfatore dell’Augusta Masters. Il campione oggi 43enne si è assicurato il successo con un colpo di vantaggio su Dustin Johnson, Brooks Koepka and Xander Schauffele, mettendosi alle spalle anche un agguerritissimo Francesco Molinari.

Una cavalcata che nessuno ormai riteneva possibile visti i guai fisici e personali che la Tigre ha vissuto negli ultimi anni. Al microfono di Henni Zuel, golfista professionista inglese nei panni di intervistatrice per GOLFTV, ha voluto raccontare al mondo la sua storia.

Qui potete ascoltare l’intervista completa a GOLFTV

" Onestamente non ho ancora realizzato cosa è successo. Ho festeggiato brevemente solo con alcuni amici a cena, ma non ho fatto molto di più. Sono uscito con mio figlio sul campo da golf un paio di volte, ho ricevuto tanti abbracci ma di fatto non ho festeggiato più di tanto. Mi sono rilassato e poco altro... Non mi sono ancora reso veramente conto di cosa sono riuscito a fare. "

Video - Tiger Woods a Golf TV: "Ho dovuto superare tanti ostacoli, i miei bambini mi hanno aiutato" 01:12

Tra i tanti argomenti anche il record di 18 Major di Jack Nicklaus, ormai nel mirino di Tiger Woods.

" Ho sempre pensato che fosse possibile, se avessi avuto il tempo di farlo: a lui ci è voluta un'intera carriera per arrivare a 18 (Tiger è giunto a 15). Fino a un paio d'anni fa non mi sembrava possibile, ma se ora faccio tutto come si deve, sì la vedo come una possibilità. "

