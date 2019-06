Francesco Molinari a metà classifica dopo il 1° giro del Travelers Championship

Francesco Molinari, 61° con 69 (-1) colpi, è a metà classifica nel Travelers Championship, torneo del PGA Tour che sul percorso del TPC River Highlands (par 70) a Cromwell nel Connecticut, ha espresso nel primo turno una classifica piuttosto corta. Sono al comando con 64 (-6) sei giocatori: Ryan Armour, Bronson Burgoon, Zack Sucker, il coreano Kyoung-Hoon Lee, il messicano Abraham Ancer e il canadese Mackenzie Hughes, tallonati da altri sei al settimo posto con 65 (-5) tra i quali Keegan Bradley e l’inglese Paul Casey. Ben dodici concorrenti al 13° con 66 (-4) compresi Patrick Cantlay, il sudafricano Louis Oosthuizen e l’inglese Tommy Fleetwood per un totale di 24 partecipanti in due colpi. Subito dietro Phil Mickelson, 25° con 67 (-3), che in settimana ha espresso il suo rammarico per non essere riuscito a completare il grande slam con l’US Open, unico major che manca nel suo palmarés (sei volte secondo), nella consapevolezza di aver forse mancato l’ultima occasione. Stesso score per il norvegese Viktor Hovland, passato di categoria dopo l’ottimo US Open, (12° e primo tra i dilettanti).

Senza guizzi le prestazioni di Justin Thomas e di Patrick Reed, 42/i con 68 (-2), e di Bubba Watson, campione in carica, che affianca Molinari, e piuttosto scarichi Brooks Koepka, leader mondiale, 112° con 71 (+1), che probabilmente non ha smaltito l’adrenalina del major dove è giunto secondo, e Jordan Spieth, 136° con 73 (+3), che non riesce a risolvere i suoi problemi di gioco. All’insegna dell’estrema regolarità il giro di Francesco Molinari che, partito dalla buca 10 ha infilato sedici buche in par prima di segnare l’unico birdie per poi concludere con il 17° par. Il montepremi è di 7.200.000 dollari.