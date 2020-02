Tutto il golf di febbraio su GolfTV: il WGC Mexico è anche su Eurosport

Milano, 5 febbraio 2020 - Sei tornei di golf - incluso il primo WGC dell’anno in Messico, oltre i duemila metri di altitudine del Club de Golf Chapultepec - sono disponibili live e on demand su GOLFTV , che trasmette tutti gli eventi del PGA e dello European Tour.

Inoltre, nel mese di febbraio, il WGC Mexico Championship e i tornei dello European Tour saranno trasmessi nelle loro fasi salienti su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in streaming su Eurosport Player .

In diretta dai fairways più belli del mondo, 16 giorni di golf esclusivo e a partire dal PGA Tour: dal 6 al 9 febbraio l’AT&T Pebble Pro-Am, dal 13 al 16 febbraio The Genesis Invitational, dal 27 febbraio al 1° marzo l’Honda Classic nello stupendo scenario di Palm Beach.

Il WGC Mexico Championship è invece in programma dal 20 al 23 febbraio tra i tornei dello European Tour: dal 6 al 9 febbraio il Victoria Open in Australia, dal 27 febbraio al 1° marzo l’Oman Open sui green che s’affacciano al mare del Golfo.

Tutti i tornei saranno in diretta e on demand su GOLFTV con il commento di Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Maurizio Trezzi, Isabella Calogero, Federico Colombo, Matteo Delpodio e i contenuti esclusivi di Tiger Woods protagonista della serie My Game , Francesco Molinari ed Henni Zuel fra interviste, video tutorial, dietro le quinte e commenti post-partita.

La programmazione di febbraio su GOLFTV:

WCG Tour

20/23 febbraio: WGC Mexico Championship, Chapultepec (Messico)

20/02 20:00-01:00

21/02 20:00-01:00

22/02 18:00-24:00

23/02 19:00-01:00

PGA Tour

6/9 febbraio: AT&T Pebble Pro-Am, Pebble Beach (California)

06/02 21:00-24:00

07/02 21:00-24:00

08/02 19:00-24:00

09/02 19:00-24:30

13/16 febbraio: The Genesis Invitational, Pacific Palisades (California)

13/02 20:00-24:00

14/02 20:00-24:00

15/02 19:00-24:00

16/02 19:00-24:30

27 febbraio / 1° marzo: The Honda Classic, Palm Beach (Florida)

27/02 20:00-24:00

28/02 20:00-24:00

29/02 19:00-24:00

1/03 19:00-24:00

European Tour

06/9 febbraio: ISPS Handa Victoria Open, Victoria (Australia)

06/02 05:00-08:00

07/02 05:00-08:00

08/02 03:30-09:00

09/02 02:30-08:00

27 febbraio / 1° marzo: Oman Open, Al Mouj Golf Muscat (Oman)

27/02 07:30-09:30 / 11:30-14:30

28/02 07:30-09:30 / 11:30-14:30

29/02 09:00-13:30

01/03 09:00-13:30

La programmazione di febbraio su Eurosport ed Eurosport Player

WCG Tour

20/23 febbraio: WGC Mexico Championship, Chapultepec (Messico)

20/02 23:00-01:00

21/02 22:00-01:00

22/02 21:20-24:00

23/02 00:00-01:00

European Tour

06/9 febbraio: ISPS Handa Victoria Open, Victoria (Australia)

06/02 05:00-08:00

07/02 05:00-08:00

08/02 23:00-01:00 (differita)

09/02 23:00-01:00 (differita)

27 febbraio / 1° marzo: Oman Open, Al Mouj Golf Muscat (Oman)

27/02 07:30-09:30 / 11:30-14:30

28/02 07:30-09:30 / 11:30-14:30

29/02 23:25-01:25 (differita)

01/03 23:00-01:30 (differita)