Va al finlandese Mikko Korhonen il Volvo China Open a Shenzhen. Numero 121 del mondo al momento del rilascio dell’ultimo ranking globale, Korhonen ha avuto bisogno di una buca di spareggio (e di un birdie) per superare il francese Benjamin Hebert dopo un bel giro in -6. Entrambi avevano concluso 20 colpi sotto il par.

Terzo posto per lo spagnolo Jorge Campillo, che si ferma a -19 senza riuscire ad agguantare all’ultimo istante il playoff per la vittoria. Più staccati tutti gli altri: il primo dei cinesi, Haotong Li, è quarto a -16, mentre il gruppo dei quinti, a -15, comprende l’altro cinese Ashun Wu, l’inglese Jordan Smith, l’americano David Lipsky e i francesi Romain Langasque e Mike Lorenzo-Vera, con quest’ultimo autore della miglior prestazione odierna grazie al proprio -8. Al decimo posto si classifica l’americano Sean Crocker (-14).

L’unico italiano rimasto in gara, Guido Migliozzi, termina 32° grazie a un giro in -5 che lo porta a finire 9 colpi sotto il par e venti posizioni più in alto di ieri. Tutti gli altri (Andrea Pavan, Renato Paratore e Nino Bertasio) erano già usciti di scena, due per taglio e uno per ritiro.

