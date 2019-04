Francesco Molinari chiude al terzo posto! La vittoria va a Kevin Kisner

Francesco Molinari conclude il WGC-Dell Technologies Match Play in terza posizione. Il torinese, sconfitto in semifinale sul filo di lana (bogey alla buca 18) da Kevin Kisner, ha superato nella finale per il terzo posto il danese Lucas Bjerregaard guidando il match fin dall’inizio, con quattro birdie nelle prime sei buche, e poi controllando fino alla conclusione della buca 16, in cui il bogey del danese gli ha consegnato il 4&2 e il gradino più basso del podio.

Per Molinari si tratta del miglior risultato di sempre in questo torneo, della conferma di un ottimo stato di forma e anche del rientro nei primi 20 della classifica relativa alla FedEx Cup. Il ranking mondiale, invece, lo vede accorciare le distanze rispetto al sesto posto occupato da Bryson DeChambeau, ma senza raggiungerlo.

La finale, un derby americano, va al succitato Kevin Kisner, che migliora nell’unico modo possibile (ed estremamente soddisfacente) il secondo posto del 2018. Il nativo di Aiken (South Carolina) ha avuto ragione per 3&2 di Matt Kuchar, sempre tenuto dietro nel punteggio tranne che alla sola quinta buca. Decisivo l’ultimo, lungo putt alla 16 in grado di regalare la vittoria a Kisner in quel di Austin.

Il prossimo torneo del WGC sarà l’Invitational, di scena alla fine di luglio a Memphis. Per quel che concerne invece PGA ed European Tour, il primo con il Valero Texas Open prima del Masters, Major d’apertura dell’anno, mentre il secondo resterà fermo fino alla fine di aprile.

federico.rossini@oasport.it