Molinari supera Olesen e vola al comando del girone

Francesco Molinari è inarrestabile. Nella seconda giornata del WGC-Dell Technologies Match Play 2019 il fuoriclasse azzurro ha sconfitto il danese Thorbjorn Olesen centrando la seconda vittoria consecutiva e balzando al comando del girone eliminatorio. Un torneo piuttosto particolare quello in corso sul percorso del Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti), dove sono presenti tutte le stelle del panorama golfistico internazionale: l’intera competizione si svolge infatti attraverso la formula del match play, nella quale i giocatori si sfidano singolarmente uno contro uno e chi si aggiudica il maggior numero di buche ottiene la vittoria. Nella prima fase tutti i partecipanti sono suddivisi in 16 gruppi da quattro e soltanto il primo classifico al termine delle prime tre giornate accede al tabellone principale.

Dopo il successo di ieri contro il giapponese Satoshi Kodaira, Francesco Molinari ha centrato oggi la seconda vittoria su Olesen imponendosi con lo score di 4&3 (quattro colpi di vantaggio con tre buche da giocare). L’azzurro è partito fortissimo portandosi 4UP dopo le prime sette buche e amministrando con sicurezza il margine senza mai lasciare all’avversario la possibilità di accorciare il distacco. La condizione esibita dal fuoriclasse torinese in queste prime due giornate è parsa davvero eccellente e lascia guardare con grande fiducia al proseguimento del torneo.

Nelle precedenti partecipazioni il giocatore italiano non ha mai superato la prima fase, ma questa volta la posizione in classifica è davvero ottimale. Kodaira e Webb Simpson hanno infatti pareggiato il loro incontro e la situazione al momento è la seguente: Molinari guida con 2 punti, seguito da Olesen con 1 punto e dalla coppia Kodaira-Simpson a quota 0,5. Nella giornata conclusiva l’azzurro giocherà quindi con lo statunitense, già sicuro di non poter accedere alla seconda fase, con la possibilità di accontentarsi del pareggio per mettere al sicuro la qualificazione. In caso di arrivo a parità di punteggio (eventualità possibile soltanto in caso di sconfitta di Molianri e vittoria di Olesen) si disputerà un playoff per decretare il primo classificato del girone.

