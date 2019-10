Tiger Woods è ancora in volo. Il fuoriclasse americano, 44 anni alla fine di dicembre, vince il primo torneo organizzato sotto l’egida del PGA Tour in Giappone, lo ZOZO Championship, dopo che la parte finale del quarto giro era stato rinviato alla mattina nipponica, a causa dell’oscurità e sugli sviluppi della pioggia che ha bloccato l’intero venerdì. E’ il successo numero 82 sul PGA Tour per lui, con il quale eguaglia Sam Snead in termini di vittorie sul circuito americano. E’ il suo secondo trionfo nel 2019, dopo il memorabile Masters conquistato all’inizio della stagione in quel di Augusta.

Tiger, con il suo -19, stacca di tre colpi il giapponese Hideki Matsuyama e di sei il nordirlandese Rory McIlroy e il sudcoreano Sungjae Im, entrambi terzi. Quinto è l’americano Gary Woodland, a -12, davanti al connazionale Billy Horschel e al canadese Corey Conners (-11). Ottavo un altro statunitense, Charles Howell III, assieme al sudcoreano Byeong Hun An, entrambi a -10; precedono di un colpo il neozelandese Danny Lee e gli altri americani Ryan Palmer e Xander Schauffele.

federico.rossini@oasport.it