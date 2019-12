Blancpain GT, ecco il calendario della stagione 2020

Il 2019 volge al termine ed è il momento di guardare al 2020 che sta per fare capolino. Anche se mancano ancora diversi mesi al via, è già disponibile il programma ufficiale della prossima stagione della Blancpain GT Series.

Saranno dieci le tappe, a cui vanno aggiunti anche due test day. Come nel 2019, metà degli appuntamenti fanno parte della Blancpain GT Series World Challenge Europe Endurance Cup e metà della Blancpain GT Series World Challenge Europe Sprint Cup.

Le competizioni ufficiali inizieranno con la tappa di Monza in aprile, ma già in marzo ci sarà il primo appuntamento della stagione, con l’official test day in Francia, il 12 e 13 marzo. Il 17, 18 e 19 aprile, l’Italia sarà protagonista con la tappa di Monza, che aprirà la Blancpain GT Series World Challenge Europe Endurance Cup. In Gran Bretagna, invece, si darà il via alla Blancpain GT Series World Challenge Europe Sprint Cup, con l’appuntamento a Brands Hatch, il 2 e 3 maggio. Il mese di maggio sarà ricco di impegni, con altre due tappe in programma: Silverstone, il 9 e 10, e il Circuit Paul Ricard con la 1000 km, il 29 e 30.

In giugno sarà poi il momento del secondo test day della stagione a Spa, previsto tra il 16 e il 17 giugno; nello stesso mese, ci sarà anche la tappa di Zandvoort, dal 26 al 28. La Total 24 ore di Spa vera e propria si correrà invece in luglio, dal 23 al 26, dopo la tappa di Misano prevista per il 3, 4 e 5 dello stesso mese. In agosto si riposerà, per tornare poi in pista in settembre con le tappe di Nurburgring (4-5-6) e Hungaroring (25-26-27). La tappa di Barcellona, dal 9 all’11 ottobre chiuderà infine il calendario 2020.