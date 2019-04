Blancpain GT Endurance Cup, a Monza vince la Porsche della Dinamic Motorsport

Una gara difficile quella di Monza, con la pioggia che ha sicuramente influenzato il risultato finale. Un risultato, però, che fa sorridere l’Italia, con la squadra della Dinamic Motorsport che (un po’ a sorpresa) vince la tappa proprio in casa.

In mattinata, la Lamborghini Huracan della Grasser Racing si era guadagnata la pole position, in una qualifica anch’essa condizionata dalla situazione meteo: tanta pioggia che ha mandato all’aria le previsioni pre gara, aprendo spazi anche per chi sulla carta era in svantaggio.

In gara poi, le carte sono state mescolate dal vento e dalla pioggia ancora una volta e ad emergere, a sorpresa è stato l’italianissimo team Dinamic Motorsport, con la Porsche 911. Al volante c’erano Andrea Rizzoli, Klaus Bachler e Zaid Ashkanani. Per la scuderia di Ravenna, questa vittoria è arrivata del tutto inaspettata anche perché si tratta del debutto in Blancpain Endurance Cup. Prima che passasse in vantaggio la Porsche della Dinamic Motorsport, al comando c’era l’Audi 8 guidata da Christopher Haase, poi fuori gioco a causa di una foratura.

Secondo posto a Monza per la Lamborghini Huracan del FFF Racing, guidata da Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Dennis Lind. Niente da fare invece per l’altra Lamborghini della Grasser Racing, partita in pole position: l’auto guidata da Mirko Bortolotti, Christian Engelhart e Rolf Ineichen ha chiuso in fondo alla classifica.

Terzo gradino del podio per la Mercedes AMG della Black Falcon, guidata da Yelmer Buurman, Luca Stolz e Maro Engel.

Il campionato della Blancpain torna il prossimo mese: l’appuntamento è per il 4 e 5 maggio al circuito di Brands Hatch, in Inghilterra. L’altro appuntamento italiano con la Blancpain GT è previsto per fine giugno, dal 28 al 30, con la tappa di Misano.