Blancpain GT, il team AKKA ASP vince la gara 1 a Brands Hatch

La gara 1 in apertura del campionato Blancpain GT World Challenge Europe ha un vincitore: è il team AKKA ASP di Nico Bastian e Thomas Neubauer che trionfa, un po’ a sorpresa, sul circuito inglese di Brands Hatch.

Il team, alla guida di una Mercedes AMG GT3 ha battuto la squadra dei campioni in carica della Black Falcon composta da Luca Stolz e Maro Engel, anch’essi al volante della stessa auto. Terzo posto per la Lamborghini Huracan GT3 2019 del team GRT Grasser Racing, composto da Mirko Bortolotti e Christian Engelhart

Il risultato è davvero eccezionale per l’AKKA ASP, considerando soprattutto i 19 anni di Neubauer. Il francese era alla sua prima prova in questo tipo di gara. Alle sue spalle, la vittoria alla Formula Renault Eurocup, ottenuta battendo due grandi scuderie.

“Sembra folle, non è vero?” ha detto un sorpreso Nico Bastian dopo la gara. “La partenza è stata buona e ho difeso la posizione, ma non potevo superare le auto di fronte a me. Ho cercato anche di salvare il più possibile le gomme, per rimanere il pista più a lungo” ha spiegato Bastian, “voglio anche fare i complimenti alla squadra durante lo stop, si allenano duramente e oggi sono stati parte integrante della nostra vittoria. E poi, al mio compagno di squadra: al suo primo evento di questo genere, riuscire a superare Maro Engel in quel modo…ha fatto un super lavoro!”

Le emozioni con la Blancpain GT Series non sono finite qui: nel mese di maggio ci sarà ancora un altro appuntamento, sempre in Gran Bretagna. Il prossimo fine settimana si corre infatti nel circuito di Silverstone per la seconda tappa della Blancpain GT Series Endurance Cup.