Blancpain GT Series 2019, arriva il gran finale a Barcellona

Si chiude con l’Endurance Cup. Dopo la tappa di Hungaroring che ha messo fine al Blancpain GT World Challenge Europe, è arrivato il momento di volare a Barcellona e tirare giù il sipario del campionato 2019. L’ultimo evento in programma è una tappa della Blancpain GT Series Endurance Cup e oltre a decidere le sorti dello specifico campionato, deciderà anche i vincitori delle classifiche generali.

Saranno 3 le ore di gara, per le quali scenderanno in pista 48 macchine. Questo è il quarto anno consecutivo in cui il Circuito di Catalogna ha l’onore di chiudere i giochi: un evento molto amato sia dai protagonisti che dagli spettatori, che accorrono sempre numerosi per questo gran finale.

Tra i titoli che verranno assegnati domenica 29 settembre (e per cui le scuderie si batteranno), c’è ovviamente quello prestigioso dell’Endurance Cup. Sono tre le squadre che potrebbero conquistare il campionato piloti, a cominciare dal trio composto da Mikhail Aleshin, Davide Rigon e Miguel Molina, con quest’ultimo che gareggerà davanti al proprio (entusiasta) pubblico. Al volante della Ferrari 488 GT3 #72 della SMP Racing, cercheranno di mettere definitivamente le mani sul trofeo. Matematicamente parlando, basterà loro conquistare almeno l’ottavo posto per essere certi della vittoria.

Ma dovranno guardarsi le spalle e fare attenzione soprattutto ad altri due avversari: la Black Falcon e la Orange1 FFF Racing.

Al volante della Mercedes AMG #4 della Black Falcon ci saranno i campioni in carica, Maro Engel, Yelmer Buurman e Luca Stolz, mentre Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Dennis Lind tenteranno il tutto per tutto con la loro Lamborghini Huracan #563.

Il programma entrerà nel vivo sabato 28 settembre con i giri liberi in mattinata e le pre qualifiche nel pomeriggio. Poi domenica mattina si scenderà in pista per le qualifiche alle 9:30, mentre alle 15 sarà il momento della verità con la gara vera e propria.