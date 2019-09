Blancpain GT Series 2019, Orange1 FFF campione

Un finale con il botto quello della Blancpain GT Series 2019. In programma nell’ultima giornata del campionato c’era la tappa della Blancpain GT Endurance Cup di Barcellona, che da diversi anni chiude la manifestazione. E se ne sono viste delle belle al prestigioso Circuito di Catalogna, dove Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, con l’aiuto dello spagnolo Albert Costa, hanno vinto non solo la gara, ma con essa anche il titolo generale della Blancpain GT Series 2019.

Un risultato reso ancora più straordinario dal fatto che appena due settimane fa, il duo italiano aveva trionfato anche nella classifica piloti. Ora, sempre al volante della loro Lamborghini Huracan #563, si sono assicurati anche il titolo generale, portando la Orange1 FFF Racing in vetta alla classifica. Inoltre, la stessa scuderia si è aggiudicata anche il titolo della Endurance Cup, grazie a quest’ultimo trionfo in Spagna che l’ha portata a quota 90 punti superando la SMP Racing ferma a 73.

Insomma, un trionfo su tutti i fronti che fa entrare il duo Caldarelli – Mapelli nella storia della Blancpain GT Series. “Riuscire ad esprimere tutte le emozioni che provo in una sola frase è impossibile” ha detto Caldarelli dopo la vittoria, “abbiamo raggiunto qualcosa di inimmaginabile appena 12 mesi fa, sono incredibilmente orgoglioso di tutto il team. Grazie anche a Dennis Lind che non era con noi oggi, ma che è stato determinante in tutta la stagione. E ovviamente ringrazio Albert Costa, che si è unito a noi all’ultimo minuto e che è stato fondamentale oggi.”

“Se c’era qualcosa che proprio non ci potevamo aspettare era di vincere il titolo della Endurance Cup” ha aggiunto Mapelli, “voglio ringraziare Andrea (Caldarelli) per aver creduto in me! È stata una stagione stressante, ma sono davvero soddisfatto.”