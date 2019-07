Blancpain GT Series, Mercedes e Audi in trionfo a Zandvoort

Con solo due round alla fine del campionato della Blancpain GT World Challenge Europe, la vittoria della AKKA ASP Team nella gara di sabato presso il circuito olandese di Zandvoort può rimettere tutto in discussione. Raffaele Marciello e Vincent Abril al volante della Mercedes AMG #88 hanno firmato un appuntamento senza errori, conquistando la loro prima vittoria come squadra.

La gara è partita con la collisione contro le barriere dell’Audi #26 della Sainteloc Racing e la conseguente eliminazione di Markus Winkelhock. Quando la gara è regolarmente ripresa, Abril ha mantenuto il vantaggio per tutta la prima parte, senza però mai riuscire a staccare le Lamborghini che lo seguivano. Con il procedere della competizione, tuttavia, la sfida si è ristretta alle due Lamboghini; questo ha di fatto messo Marciello in controllo della gara.

“Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che abbiamo avuto quest’anno” ha detto Vincent Abril, “avevamo grandi speranze, ma in gara non tutto va come programmato. Tuttavia, sappiamo di avere una grande squadra, che oggi ci ha permesso di vincere, siamo davvero felici.”

Nella gara di domenica, spazio all’Audi R8 #25 della Sainteloc Racing, con Christopher Haase e Simon Gachet. Entrambi i piloti hanno avuto un ruolo fondamentale nella vittoria della scuderia francese, con Haase che ha dato il meglio di sé nella prima parte e Gachet che ha completato il lavoro del compagno di squadra con grande stile. Solo la Lamborghini della Grasser Racing ha dato del filo da torcere al team francese, arrivando poi al secondo posto.

“Devo essere onesto, sono rimasto colpito per essere riuscito a prendere così tanto vantaggio” ha detto Haase, “ho trovato il perfetto equilibrio e la perfetta velocità, dovevo solo mantenere il ritmo. Per me, oggi, è stata proprio una gara perfetta e voglio ringraziare tutto il team per il supporto.”