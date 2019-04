Blancpain GT Series, pronti ad accendere i motori a Monza!

Manca davvero poco al via ufficiale del campionato 2019 della Blancpain GT Series Endurance Cup. Sabato 13 e domenica 14 aprile l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà il primo evento della serie, con 49 macchine di 10 diverse case automobilistiche pronte a sfidarsi su uno dei tracciati più famosi al mondo. A pochi chilometri da Milano c’è quello che viene chiamato “Il tempio della velocità”, che dal 1922 ha ospitato alcuni degli eventi automobilistici più importanti al mondo.

Dopo il test day dello scorso mese al Circuit Paul Ricard, in Francia, è arrivato il momento di fare sul serio con il primo appuntamento valido ai fini del campionato. Tre ore di gara, per un evento unico ed emozionante.

Lo scorso anno, sempre su questo tracciato a vincere fu il team belga Audi Club Team WRT di Dries Vanthoor, Alex Riberas e Chris Mies, dopo un emozionante duello con la Strakka Racing Mercedes-AMG.

Tra le auto che gareggeranno questo fine settimana, spicca la Mercedes-AMG della Black Falcon, che è chiamata a difendere il titolo di Endurance Cup vinto lo scorso anno. Ci si aspetta anche il ritorno dei campioni del 2018, la AKKA ASP. Occhi puntati ovviamente su Lamborghini e Ferrari, portabandiera dei colori italiani. Lamborghini si presenta in questo campionato con un’auto migliorata rispetto a quella dello scorso anno. A guidarla sarà il team dell’FFF Racing e la Grasser Racing, vincitori del campionato nel 2017. Con Ferrari ci sarà il team russo del SMP Racing.

La Blancpain GT Series Endurance Cup in Italia verrà trasmessa come di consueto da Eurosport, che sarà la televisione ufficiale anche in altri paesi europei come Francia, Spagna e Belgio. Venerdì e sabato sarà la volta delle prove libere e delle qualifiche, mentre la gara partirà domenica alle 15, con il gran finale alle 18.