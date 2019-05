Blancpain GT Series, si torna al Paul Ricard per la 1000 km

Il circuito Paul Ricard, a Le Castellet, torna protagonista della stagione 2019 della Blancpain GT Series. Dopo il test day del 13 e 14 marzo, uno dei maggiori circuiti di Francia torna ad essere la sede di uno degli eventi del campionato. E non di un evento qualunque, ma uno dei più speciali, ovvero la 1000 km, che terrà impegnati scuderie e piloti dalle 18 fino a mezzanotte. Ci sarà quindi buona parte della gara in notturna, un’ulteriore difficoltà per i piloti nonché un’emozionante variabile per gli spettatori.

Quarta tappa del campionato, nonché terzo impegno di Endurance Cup, l’appuntamento con il Paul Ricard è costante dal 2012. In origine, vi si correva la classica gare da tre ore, mentre a partire dal 2015 si è deciso di allungare la gara fino all’attuale format di sei ore.

Il 31 maggio alle 17 si parte per la sessione di pre qualifiche, mentre la mattina del 1° giugno sarà la volta delle qualifiche vere e proprie, a partire dalle 9. Il via della gara clou, poi, sarà alle ore 18, per terminare sei ore dopo a mezzanotte. Si tratta di un appuntamento fondamentale per la 24ore di Spa, in programma il 2 e 3 luglio.

Dopo il finale adrenalinico regalato dalla tappa di Silversone, si attende un altro appuntamento da brividi. In Inghilterra, a dare spettacolo è stata soprattutto la Ferrari 488 GT3 della SMP Racing con Mikhail Aleshin, Miguel Molina e Davide Rigon. Partita dalla decima posizione, la Ferrari ha riguadagnato postazioni fino al finale al cardiopalma con la Lamborghini Huracan GT3 2019 dell’Orange 1 FFF Racing Team di Phil Keen, Franck Perera e Giovanni Venturini a dare battaglia, per poi chiudere al secondo posto.