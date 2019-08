Blancpain GT World Challenge Europe, appuntamento a Nürburgring

Dal 30 agosto al 1° settembre il circuito tedesco di Nürburgring ospita la quarta tappa del Blancpain GT World Challenge Europe 2019. Sarà una tappa importantissima non solo perché si tratta della penultima occasione per il corrente campionato, ma anche perché potrebbe già essere determinante in termini di vittoria finale. Al via sono attese 28 macchine, che si contenderanno già diversi titoli nei 5,1 km del circuito tedesco.

Al vertice della classifica generale al momento ci sono la Black Falcon e l’AKKA ASP Team, entrambe con 61,5 punti. Luca Stolz e Maro Engel al volante della loro Mercedes AMG #4 hanno finito ogni gara portando la Black Falcon tra le prime quattro. Vincent Abril e Raffaele Marciello, invece sono stati meno regolari, ma hanno dimostrato di poter vincere al volante della loro Mercedes AMG #8 per la scuderia AKKA. C’è margine anche per la Lamborghini #563 dell’Orange1 FFF Racing, guidata dagli italiani Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, usciti trionfatori dalla tappa di Misano.

Tra le competizioni aperte c’è anche quella della Blancpain GT World Challenge Europe Silver Cup Piloti, con Nico Bastian e Thomas Neubauer (AKKA ASP Mercedes AMG #89) attualmente leader della classifica con 77 punti, 15 di vantaggio rispetto a Hugo De Sadeleer e Aaro Vainio (R-Motorsport, Aston Martin #62), a quota 62.

Nella gara tra le scuderie per la Silver Cup, la AKKA ASP è ben posizionata in testa con 90,5 punti. La seguono la R-Motorsport con 62 punti e la Attempto Racing con 60.

La Orange 1 FFF Racing guida la World Challenge Europe Pro Am Squadre con 78,5 punti. Con quasi 10 punti di differenza, si posiziona al momento la Rinaldi Racing, mentre la AF Corse è terza con 51 punti.

Il Blancpain GT World Challenge Europe 2019 si concluderà poi ufficialmente la settimana successiva, con il gran finale ad Hungaroring, in Ungheria.