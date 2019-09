Caldarelli e Mapelli campioni della Blancpain GT World Challenge Europe 2019

I Re del Blancpain GT World Challenge Europe 2019 sono italiani: Andrea Caldarelli e Marco Mapelli sono riusciti a conquistare l’ambito trofeo nell’ultima tappa del campionato, all’Hungaroring in Ungheria.

I piloti della Orange1 FFF Racing, al volante della Lamborghini Huracan GT3 #563 avevano vinto nel campionato asiatico lo scorso anno “Dopo la vittoria in Asia, sapevamo che sarebbe stato difficile replicare anche in Europa” ha detto Caldarelli, “ma ci siamo impegnati, abbiamo lavorato duro. Ecco perché oggi siamo così emozionati per questo risultato. Non è solo una vittoria nostra, è una vittoria di tutta la squadra.”

“Abbiamo lottato per il podio in ogni gara, e ne siamo molto orgogliosi” ha detto Mapelli, “abbiamo dimostrato che siamo in grado di vincere e conquistare punti. Ora l’obiettivo è il titolo della Blancpain GT Series 2019, non sarà facile, ma faremo del nostro meglio nella tappa di Barcellona.”

Vittoria sfiorata per Luca Stolz e Maro Angel, che con lo stesso punteggio ma con una vittoria in meno, si sono dovuti accontentare del secondo posto. “Non abbiamo perso il titolo oggi” ha detto Stolz, “ma lo abbiamo fatto in Germania lo scorso weekend, con un errore al pit stop e qualche imprecisione al volante.”

Se la Orange1 FFF Racing può gioire per il trionfo dei propri piloti, a vincere il trofeo della Blancpain GT World Challenge Europe 2019 per quanto riguarda le squadre è stata la AKKA ASP. E la tappa ungherese è stata determinante per questa vittoria. Sia in gara 1 che in gara 2, infatti, Raffaele Marciello e Vincent Abril al volante della loro Mercedes AMG GT3 #88 hanno tagliato il traguardo al primo posto, portando la AKKA ASP in vantaggio nella classifica generale davanti alla Orange1 FFF Racing. Ridottissimo il margine: la squadra della Mercedes ha totalizzato 99,5 punti, mentre la squadra della Lamborghini si è fermata a 99 punti.