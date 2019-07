Blancpain GT, a Misano vincono Orange 1 FFF e Belgian Audi Club

Nonostante il grande caldo, il Misano World Circuit Marco Simoncelli ha regalato grandi emozioni in occasione del round 5 della Blancpain GT World Challenge Europe.

Partiamo con la vittoria in gara 1 di Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, al volante della #563 Lamborghini Huracan GT3 Evo. Il duo italiano ha trionfato sul tracciato romagnolo nella gara di apertura offrendo alla Orange 1 FFF il primo successo. Dopo essere riusciti a tenere testa agli avversari che tentavano il sorpasso, Caldarelli e Mapelli sono riusciti a passare davanti prima all’Aston Martin Vantage AMR GT3 di Ricky Collard e Marvin Kirchhöfer e poi alla Mercedes AMG GT3 di Vincent Abril e Raffaele Marciello.

“La maggior parte del lavoro l’hanno fatto Andrea e la squadra” ha detto Mapelli, “Sapevamo che avremmo dovuto vedercela con temperature molto alte, ma non appena il tempo è migliorato sono riuscito a fare bene il mio lavoro. Alla fine non ho spinto troppo per non rischiare di esagerare, un piccolo vantaggio era sufficiente.”

Nella gara 2 di domenica ha vinto il team Belgian Audi Club, con Charles Weerts e Dries Vanthoor al volante della Audi R8 LMS GT3 2019. Questa prima vittoria della stagione 2019 per la scuderia, è anche la prima per il giovanissimo Charles Weerts, che a 18 anni diventa il più giovane vincitore nella storia della Blancpain GT.

“Non è stato facile, considerando in particolare i disagi causati del caldo. La Lamborghini di Caldelli e Mapelli ci stava col fiato sul collo. Io ho fatto del mio meglio, ma i ragazzi al pit stop hanno fatto un lavoro incredibile. È un risultato pazzesco.” Proprio la Lamborghini della Orange 1 FFF ha poi chiuso seconda, mancando di poco una storica doppietta.