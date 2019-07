Blancpain GT, la Bentley della M-Sport vince al Paul Ricard

100 anni di attività del marchio inglese festeggiati con un grande successo in terra francese: il team M-Sport e la Bentley sono stati i protagonisti della 1000 km corsa al circuito Paul Ricard a Le Castellet, in Francia.

Il team di piloti composto da Jules Gounon, Steven Kane e Jordan Pepper è riuscito nell’impresa di conquistare prima una storica pole position durante le qualifiche, per poi assicurarsi anche la vittoria al termine delle sei ore di gara. Con partenza alle 18, la 1000 km della Blancpain GT Series Endurance Cup è terminata alla mezzanotte, con la Bentley, quasi sempre in testa durante la gara, a tagliare per prima il traguardo.

“Lo scorso anno non è stato affatto piacevole arrivare secondi, l’abbiamo vissuta come una sconfitta” ha detto Jules Gounon, “il nostro team d’ingegneri ha fatto un gran lavoro durante l’inverno per migliorare la macchina. Quanto a Jordan e Steven, hanno corso alla grande, non saprei cos’altro dire. Davvero grazie alla Bentley, alla M-Sport e ai miei compagni di squadra per questa bellissima vittoria.”

Secondo e terzo posto rispettivamente per la Ferrari 488 GT3 della SMP Racing di Miguel Molina, Mikhail Aleshin e Davide Rigon e per la Lamborghini Huracan GT3 della Orange 1 FFF Racing Team di Dennis Lind, Andrea Caldarelli e Marco Mapelli.

“Abbiamo avuto qualche problema tecnico in partenza ,” ha detto Aleshin della SMP Racing, “poi sono anche stato colpito durante la corsa. Questo ha comportato un pit stop in più. In fin dei conti, arrivare al secondo posto è un buon risultato, visto ciò che è successo.” Soddisfatti anche alla Orange 1 FFF. “Siamo saliti su tutti i podi, fino ad ora” ha detto Andrea Caldarelli, “è un ottimo risultato. È stata una gara dura, abbiamo fatto un gran lavoro.”