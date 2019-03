Blancpain GT Series 2019, si parte dal Circuito Paul Ricard

È tutto pronto a Le Castellet, vicino a Marsiglia per il primo test day della stagione 2019 di Blancpain GT Series. Il prestigioso circuito nel sud della Francia ospita 30 squadre che durante la stagione saranno impegnate nei vari circuiti della Blancpain, la Blancpain GT Series Endurance Cup, Blancpain GT World Challenge Europe (ex Sprint Cup) e la Blancpain GT Sports Club.

Due giornate fondamentali per i team, che avranno l’occasione di provare su pista le modifiche apportate alle auto, oltre a mettere al volante per la prima volta i nuovi piloti. Il clima è favorevole: sole splendente e 15° sono il contorno perfetto per questa importante prova. L’obiettivo per tutti è uno solo: una buona prova, dalla partenza al traguardo. Solo così si potrà guardare avanti con la necessaria serenità.

Chiaramente, le menti di tutti i protagonisti sono già proiettate al primo, vero via di stagione, quello che ci sarà tra un mese esatto (13 e 14 aprile) a Monza, dove partirà ufficialmente la Blancpain GT Series Endurance Cup 2019. Tuttavia, non è esagerato pensare che la gara inizi già in Francia.

Occhi puntati sulla Lamborghini Huracan GT3, con nove auto in pista tra cui quelle della Orange 1 FFF Racing con Andrea Caldarelli, campione della Endurance Cup del 2017 al volante.

Anche la Mercedes-AMG si presenta in forze, con il team AKKA ASP, campione in carica e la Black Falcon, che ha trionfato all’Endurance Cup lo scorso anno.

In pista ci saranno tra le altre anche la Ferrari 488 GT3, l’Audi R8 LMS GT3, l’Aston Martin Vantage GT3, la Porsche 911 GT3 R, la Bentley Continental GT3 e la Honda NSX GT3.

Oltre ad essere un importante evento per testare auto e piloti, sarà anche il momento in cui verrà rivelata la lista completa dei partecipanti alla stagione.