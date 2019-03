Blancpain GT Series, ecco il calendario 2019

Forse per iniziare a scaldare i motori è ancora presto, ma si sa, il tempo vola e tra meno di un mese ci sarà il via ufficiale al campionato Blancpain GT 2019. Il programma prevede cinque gare di Endurance e cinque gare di sprint, rispettivamente per la Blancpain GT Series Endurance e la Blancpain Sprint Series.

Il primo assaggio di stagione sarà quello del circuito francese di Le Castellet, il Circuit Paul Recard: sarà questo ad ospitare il primo test day, in programma dal 13 a 14 marzo. Poi, un mese dopo, si entra nel vivo del campionato con il primo round con l’autodromo di Monza chiamato ad ospitare questo importante appuntamento. Poi sarà la volta di Brands Hatch, in Gran Bretagna, il 4 e 5 maggio, seguito da un secondo appuntamento britannico a Silverstone, l’11 e il 12 maggio.

Per il round numero 4, la Blancpain GT Series Endurance Cup tornerà a fare tappa a Le Castellet, il 31 maggio e il 1° giugno. Nuova tappa nel Bel Paese dal 28 al 30 giugno, questa volta sulla Riviera Romagnola, a Misano.

A metà stagione ci sarà un nuovo test day, questa volta in Belgio, a Spa-Francorchamps, il 2 e 3 luglio. I Paesi Bassi saranno protagonisti dal 12 al 14 luglio con il circuito di Zandvoort, mentre a fine mese, dal 25 al 28 luglio ci sarà la 24 ore di Spa, in Belgio. Sul finire dell’estate, Nürburgring ospiterà la tappa numero 8, il 30 agosto e il 1° settembre. Hungaroring e l’Ungheria saranno protagonisti dal 6 all’8 settembre e la stagione si chiuderà a Barcellona, il 28 e 29 settembre.