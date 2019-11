Blancpain GT Series, in arrivo la 24 ore di Spa

Il circuito belga di Spa-Francorchamps è pronto ad accogliere la gara più attesa ed emozionante della Blancpain GT Series Endurance Cup 2019. 24 ore di sport, motori ed emozioni, un evento unico nel suo genere.

72 auto sono attese alla partenza di questo evento spettacolare: un nuovo record per la 24 ore di Spa. Tutte le grandi star del campionato e i migliori piloti della Blancpain GT Series sono pronti per dare il meglio. Non è affatto esagerato affermare che molto probabilmente saremo davanti al miglior dispiegamento di forze degli ultimi 20 anni.

Ci si aspetta quindi una gara altamente competitiva e cercare di trovare un favorito è davvero molto difficile (se non impossibile). Sono 10 le scuderie che hanno vinto gli ultimi appuntamenti della Blancpain GT Series Endurance Cup e riuscire ad anticipare quello che succederà sulla pista belga a partire da sabato pomeriggio fino a domenica è veramente molto complicato.

Proviamo però a fare dei nomi, senza la presunzione di poter anticipare nulla. Partiamo dalla Porsche 911 GT3 della Dinamic Motorsport, che quest’anno ha regalato alla scuderia la prima vittoria in sei anni durante la gara di Monza. Saranno sei le Porsche in pista, il che metterà la casa tedesca in parità con gli avversari di sempre dell’Audi. C’è poi la Ferrari 488 GT3 della SMP Racing, che al momento domina la classifica generale piloti dell’Endurance Cup.

Tra l’altro, la SMP ha vinto quest’anno anche a Silverstone. E poi non bisogna dimenticare la Bentley. Saranno quattro le auto della casa inglese, che quest’anno celebra il centenario della sua fondazione. Alla ricerca della prima vittoria stagionale, le Bentley potrebbero essere le avversarie da cui guardarsi in Belgio. Infine, attenzione anche alla Orange 1 FFF Racing, che con la sua Lamborghini Huracan GT3 domina la classifica generale squadre dell’Endurance Cup 2019.