Blancpain GT World Challenge Europe, la R-Motorsport al primo trionfo

A Nürburgring sono stati Ricky Collard e Marvin Kirchhöfer a salire sul gradino più alto del podio. I piloti della R-Motorsport hanno centrato così la prima vittoria per la scuderia. Al volante dell’Aston Martin #76, il pilota britannico e il compagno tedesco hanno vinto grazie ad una sapiente combinazione di velocità, tecnica e grande lavoro di squadra, in particolare ai pit stop.

Per il binomio Collard – Kirchhöfer questo è il primo risultato di una stagione in cui non erano mai riusciti ad avvicinarsi al podio. “Sono senza parole!” ha detto Collard, “non potrò mai ringraziare tutti per il duro lavoro. Sono da poco in R-Motorsport, al volante dell’Aston Martin, e non potevo assolutamente immaginare di riuscire a salire sul gradino più alto di un podio così importante. A dire il vero, nessuno se lo aspettava e il lavoro che la squadra ha fatto dietro le quinte è stato incredibile.”

Sabato pomeriggio, nella gara 1 di Nürburgring a tagliare per primi il traguardo sono stati Marco Mapelli e Andrea Caldarelli della Orange 1 FFF Racing, al volante della Lamborghini Huracan GT3 #563. Grazie a questa vittoria, il duo italiano ha messo un’ipoteca sulla vittoria al campionato piloti Blancpain GT World Challenge Europe 2019. Sono sei i punti che li separano da Luca Stolz e Maro Engel della Black Falcon. La Orange1 FFF Racing si è portata in vantaggio anche nella classifica a squadre, che domina con 146,5 punti davanti alla Black Falcon con 127.

L’ultima tappa della Blancpain GT World Challenge Europe sarà il 6-8 settembre a Hungaroring, in Ungheria. L’ultimo atto della Blancpain GT Series 2019 andrà in scena in Spagna, il 28 e 29 settembre con l’Endurance Cup.