Finale in gran stile per la Blancpain GT Series 2019

È passato quasi un mese dalla tappa di Barcellona, che ha chiuso la Blancpain GT Series 2019 assegnando gli ultimi titoli, e a Las Vegas è andata finalmente in scena la cerimonia di premiazione.

Un evento in pompa magna in cui sono stati consegnati i trofei a piloti e scuderie che si sono distinti in questa stagione di fuoco. È la prima volta in cui la cerimonia annuale si tiene negli Stati Uniti: è stato il Las Vegas Motor Speedway ad ospitare l’ultimissima tappa in assoluto dei circuiti Blancpain per il 2019, con la Blancpain GT World Challenge America.

Quella del 2019 sarà una stagione che resterà nella memoria di molti, a partire da Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, che sono diventati i primi piloti in assoluto a vincere tre titoli in una stagione. Al volante della loro Lamborghini Huracan, infatti, non hanno “solo” vinto il titolo piloti, ma hanno anche regalato il trionfo nella classifica generale alla propria scuderia, la Orange 1 FFF Racing, oltre a trionfare nella Blancpain Gt Series Endurance Cup Team.

Se il campionato Blancpain GT è ormai concluso, c’è ancora spazio per le emozioni della corsa. A Roma, dall’1 al 3 novembre, si svolgeranno infatti le cosiddette “Olimpiadi” del Motorsport, organizzato da FIA (ovvero la Federazione Internazionale dell’Automobile) e SRO Motorsport Group (che organizza il Blancpain GT Series). Tra i piloti che scenderanno in pista all’autodromo di Vallelunga, anche diversi partecipanti al Blancpain GT Series di quest’anno, come il giapponese Hiroshi Hamaguchi o i russi Rinat Salikhov e Denis Bulatov.

La GT Cup sarà una delle 6 discipline dei giochi, insieme alla Touring Car Cup, alla Formula 4 Cup, alla Drifting Cup, alla Karting Slalom Cup e alla Digital Cup.