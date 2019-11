La Blancpain GT Series arriva al circuito di Zandvoort

Da Misano, si vola nei Paesi Bassi. Dopo la tappa sul Mare Adriatico si vola fino al Mare del Nord per un altro emozionante fine settimana di Blancpain GT World Challenge Europe.

Saranno 28 le auto impegnate in questo appuntamento, che precede di solo due settimane l’attesissima 24 ore di Spa.

Ma quella è un’altra storia e ora bisogna concentrarsi sul presente, con un occhio alla tappa di Misano. Sulla Riviera Romagnola, i grandi protagonisti sono stati Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, al volante della Lamborghini #563 della Orange1 FFF Racing. I due piloti italiani sono riusciti a portare a casa una vittoria fondamentale che li ha portati a -6 punti dai leader del campionato, ovvero la scuderia Black Falcon e la loro Mercedes AMG guidata da Maro Engel e Luca Stolz.

Tra l’altro, bisogna anche tenere ben presente che la gara per il primo posto è più aperta che mai. Potrebbe sembrare che Orange1 FFF Racing e Black Falcon abbiano quasi la vittoria in tasca, ma in realtà non è così. Lo sa bene il Belgian Audi Club, con i piloti Charles Weerts e Dries Vanthoor, protagonisti anche a Misano. Una collaborazione temporanea la loro, che ora sono tornati con i rispettivi compagni: Vanthoor si è riunito a Ezequiel Perez Companc al volante dell’Audi R8 LMS #1, mentre Weerts collaborerà con Christopher Mies al volante dell’auto #2.

Ci sono poi anche Raffaele Marciello e Vincent Abril nella loro Mercedes AMG #88 per la AKKA ASP. Da Misano sono tornati parzialmente vincitori, con il secondo posto in gara 1 e un primo posto sfumato dopo i pit stop in gara 2. Per loro Zandvoort sarà fondamentale: hanno bisogno di due risultati di rilievo per poter ancora dire la loro a livello di campionato. Lo stesso discorso vale per la Grasser Racing con Mirko Bortolotti e Christian Engelhart sulla Lamborghini #63. Un podio sarebbe di grande importanza per restare in lizza per il titolo finale.