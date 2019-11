Porsche trionfa alla Total 24 ore di Spa

La Total 24 ore di Spa 2019 ha un vincitore: è la GPX Racing, con la Porsche 911 GT3 R guidata da Kevin Estre, Michael Christenden e Richard Lietz. Dopo aver ottenuto l’11 posto nella Super Pole, la Porsche #20 è riuscita nell’impresa di tagliare per prima il traguardo della gara più lunga del campionato.

Era dal 2010 che la casa tedesca non usciva vincitrice dalla 24 ore di Spa e quest’anno ha decisamente dominato le grandi rivali come Audi e Mercedes, andando ad occupare anche il secondo posto con la Rowe Racing e la sua #998 Porsche 911 GT3 R, guidata da Frederic Makowiecki, Patrick Pilet e Nick Tandy.

Il terzo posto è andato alla scuderia Black Falcon, attualmente seconda nel ranking generale. Maro Engel, Yelmer Buurman e Luca Stolz al volante della loro Mercedes AMG GT3 #4, hanno chiuso davanti all’Audi della Sport Team Sainteloc di Markus Winkelhock, Frederic Vervisch e Christopher Haase che guidavano l’Audi R8 LMS GT3 #25.

Bisogna sottolineare che la gara ha subito un pesante condizionamento a causa della situazione meteorologica non buona: a partire dalle 5:40 di domenica mattina, si è alzata la bandiera rossa. Dalle 11:15, poi, la gara è ripresa. In quel momento al comando c’era la Mercedes della Black Falcon, che sabato aveva vinto la Super Pole. Nonostante gli sforzi, Maro Engel ha poi subito l’attacco della Porsche guidata da Kevin Estre che è passato in vantaggio portando poi la sua scuderia sul gradino più alto del podio.

Nella Silver Cup, la vittoria è andata alla Lamborghini Huracan GT3 #78 guidata da Sandy Mitchell, James Pull e Jordan Witt, della Barwell Motorsport. Il secondo posto è andato alla Mercedes #90 della AKKA ASP, a lungo davanti e poi superata dalla Lamborghini. Terzo posto alla Mercedes #6 della Black Falcon.