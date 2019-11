Qualche considerazione sulla Blancpain GT World Challenge Europe 2019

Quella del 2019 è stata un’edizione della Blancpain GT Series che verrà ricordata per aver dato il via ad una nuova era. Per la prima volta nella sua storia, infatti, i risultati della World Challenge Europe, Asia e America sono stati uniti, per celebrare un unico vincitore globale. A ricevere questa prima prestigiosa corona è stata la Mercedes AMG.

Questo però non ha significato una perdita di identità per i campionati continentali. Anzi, ogni singolo campionato ha evidenziato una sua speciale particolarità. Ad esempio, nel campionato europeo (che è quello che abbiamo seguito più da vicino) sono state rappresentate sette case automobilistiche: Aston Martin, Audi, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Mercedes AMG e Porsche (l’ordine è puramente alfabetico). Tra queste l’Audi è stata quella con il maggior numero di auto in pista, ma Lamborghini e Mercedes AMG sono state quelle con il maggior numero di successi. In totale sono stati 71 i piloti che hanno partecipato alle varie fasi del campionato (e 43 di questi hanno sempre corso).

Da sottolineare anche che la stagione 2019 ha visto il raggiungimento di diversi record, a partire da quello siglato nella gara di apertura da Thomas Neubauer e Nico Bastian con la loro Mercedes AMG. Sono stati infatti i primi a vincere una gara della Silver Cup e inoltre Neubauer è diventato il secondo giovanissimo a centrare una vittoria (ad appena 19 anni). Poche settimane dopo, nella tappa di Misano, al “club dei teenager” si è aggiunto anche Charles Weerts, che di anni ne aveva 18.

Se i giovanissimi hanno lasciato il segno, anche un esperto pilota come Marco Mapelli è riuscito a centrare un record diventando a 32 anni il più “anziano” campione nello Sprint.

Parlando di Mapelli e di record, è impossibile non ricordare che insieme ad Andrea Caldarelli, il pilota ha vinto il titolo piloti, quello della classifica generale con la propria scuderia, la

la Orange 1 FFF Racing, e ha vinto la Blancpain Gt Series Endurance Cup Team. Di certo, una stagione da ricordare per il duo italiano!