Mondiali: Canada e Russia vincono i rispettivi gironi, USA solo quarti

Si è disputata quest’oggi l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio a Bratislava (Slovacchia): sono arrivati i primi verdetti questa sera con Canada e Russia che si aggiudicano il primo posto nei propri gironi battendo rispettivamente Stati Uniti (3-0) e Svezia (7-4). Colpaccio della Germania che vince per 4-2 contro la Finlandia e sorpassa proprio gli USA al terzo posto nel girone A, in cui vengono eliminati i padroni di casa slovacchi nonostante il successo ai rigori sulla Danimarca dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Nelle altre due sfide la Repubblica Ceca batte la Svizzera 5-4 e la Lettonia si impone sulla Norvegia per 4-1.

Partiamo dal successo della Germania sulla Finlandia, che con tale sconfitta perde anche il primato del girone appannaggio del Canada: i tedeschi, trovatisi sotto due volte per via delle reti di Harri Pesonen e Juhani Tyrvainen, rimontano prima con Marc Michaelis e in seguito con Dominik Kahun, per poi vincere il confronto nel periodo conclusivo grazie alla doppietta personale di Leon Draisaitl. Tanto spettacolo tra Repubblica Ceca e Svizzera: i cechi vanno subito in svantaggio per la rete di Lukas Frick, ma a cavallo tra la prima e la seconda frazione Jakub Voracek, Dominik Simon e Michael Frolik affossano gli elvetici che non riescono più a rientrare.

Non basta il successo odierno alla Slovacchia contro la Danimarca per passare la fase a gironi: i padroni di casa, in vantaggio con la marcatura di Martin Marincin, si fanno rimontare dal danese Mikkel Boedker che manda la sfida ai rigori, nei quali la spuntano gli slovacchi con il gol decisivo di Michal Kristof. Nell’altra partita del pomeriggio la Lettonia, dopo aver concluso il primo terzo in svantaggio per 1-0, dimostra la sua superiorità ai norvegesi muovendo la retina 4 volte nelle ultime due riprese, trascinata dall’ottima prestazione di Miks Indrasis, autore di un gol e due assist.

In serata, infine, si sono giocati i due incontri conclusivi: nel big match tra Canada e Stati Uniti la spuntano i nordamericani che trafiggono tre volte la porta rivale senza mai subire risposta. Le segnature portano la firma di Pierre-Luc Dubois, Kyle Turris (anche un passaggio vincente per lui) e Jared McCann. Tanti gol tra Svezia e Russia: gli scandinavi marcano per primi in avvio di partita con Gabriel Landeskog, ma i russi dilagano nel secondo tempo realizzando la bellezza di sei reti, per giunta con sei giocatori diversi. Gli svedesi provano a riprendersi nel terzo periodo ma non riescono ad andare oltre il 7-4 per gli avversari.

I RISULTATI DI MARTEDI’ 21 MAGGIO

GRUPPO A

Finlandia-Germania 2-4

Slovacchia-Danimarca 2-1 (d.c.r.)

Canada-Stati Uniti 3-0

GRUPPO B

Repubblica Ceca-Svizzera 5-4

Norvegia-Lettonia 1-4

Svezia-Russia 4-7

CLASSIFICA GRUPPO A

1. Canada 7 6 0 0 1 36:11 18 2. Finlandia 7 5 0 1 1 22:11 16 3. Germania 7 5 0 0 2 18:18 15 4. USA 7 4 1 0 2 27:15 14 5. Slovacchia 7 3 1 0 3 28:19 11 6. Danimarca 7 1 1 1 4 18:23 6 7. Gran Bretagna 7 0 1 0 6 9:41 2 8. Francia 7 0 0 2 5 14:34 2

CLASSIFICA GRUPPO B

1. Russia 7 7 0 0 0 36:7 21 2. Repubblica Ceca 7 6 0 0 1 39:14 18 3. Svezia 7 5 0 0 2 41:21 15 4. Svizzera 7 4 0 0 3 27:14 12 5. Lettonia 7 3 0 0 4 21:20 9 6. Norvegia 7 2 0 0 5 19:33 6 7. Italia 7 0 1 0 6 5:48 2 8. Austria 7 0 0 1 6 9:40 1

Foto: Carola Semino