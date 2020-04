Muore a 25 anni Colby Calvert, stella degli Edmonton Oilers

Grave lutto in NHL, il massimo campionato nordamericano di hockey. Ha perso la vita, infatti, un attaccante degli Edmonton Oilers, Colby Cave.

Cave, che aveva 25 anni, era stato operato martedì per la rimozione di una cisti che premeva sul cervello, ma l'intervento non era andato bene, causando un'emorragia cerebrale. Il giorno dopo i medici avevano deciso di porlo in coma farmacologico per preovare ad arginare l'emorragia, ma la situazione era apparsa subito grave. La moglie Emily, infatti, aveva pregato su Instagram per un miracolo.

Il miracolo purtroppo non è avvenuto, e con parole strazianti Emily si è ritrovata ad affidare sempre a Instagram il proprio estremo saluto al marito: