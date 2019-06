Laila Anderson, la ragazzina affetta da HLH diventata simbolo dei St. Louis Blues campioni NHL

C'era anche lei a festeggiare la Stanley Cup vinta a Boston contro i Bruins: lei è Laila Anderson una ragazzina di 11 anni affetta da HLH, una rara malattia che riduce il sistema immunitario: un disturbo così strano che solo 15 persone al mondo ne soffrono. Laila però non si è data per vinta, ha lottato e dopo 4 mesi di ospedale è riuscita di nuovo a presentarsi al palazzetto per tifare i suoi Blues. La squadra l'ha subito adottata e ne ha reso molto più di una semplice mascotte.

Laila ha ricevuto un permesso speciale dal suo medico per recarsi nel Massachusetts e incoraggiare la sua squadra al TD Garden. La reazione dell'11enne quando sua madre le ha dato il permesso ha fatto il giro del mondo sui social network.

E anche l'esultanza al momento della vittoria non poteva essere da meno.