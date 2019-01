Val Pusteria piega Asiago, Renon ha la meglio su Cortina e Milano schianta Fassa

Serata di grande hockey per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019, con quattro match del 29esimo turno, più altri tre incontri suddivisi tra anticipi e recuperi. Val Pusteria, sempre più prima incontrastata, infila l’ottava vittoria nelle ultime nove uscite, passando sul campo di Asiago. Renon soffre, ma passa agli shootout in casa di Cortina, mentre Milano Rossoblù si impone nettamente in casa dei Fassa Falcons, sempre più fanalino di coda del campionato dopo la sesta sconfitta di fila.

Asiago Hockey – Val Pusteria 4-7. Il recupero della 14esima giornata regala una sfida tiratissima. I dominatori del campionato piegano la resistenza di Asiago, che si conferma in un ottimo momento di forma, solamente nel finale. I padroni di casa, infatti, vanno subito avanti con le reti di Bardaro e Naclerio che portano il punteggio sul 2-0 nei primi 6:43 di gioco. I Lupi rispondono nel secondo tempo, con tre segnature di fila, prima con Andergassen al 29:02, quindi con Virtala al 33:58, infine con Oberrauch al 34:19. Asiago non demorde e segna il 3-3 al 36:44 con Bardaro, ma si arriva al secondo riposo sul 3-4 grazie a Gander che riporta avanti Val Pusteria al 37:54. Nell’ultimo periodo Asiago compie l’ennesimo sforzo e impatta sul 4-4 al 40:54 con Gellert, ma a questo punto la capolista cambia nuovamente marcia e prima segna con Laner al 48:06, quindi si porta sul 6-4 con il solito Andergassen al 48:48. Lo stesso classe 1993 completa la tripletta personale fissando il punteggio finale sul 7-4 al 56:16.

Fassa Falcons – Milano Rossoblù 2-6. Match recupero della 26esima giornata che conferma la crisi nera dei Falcons che vengono superati dalla squadra di coach Drew Omicioli dopo un incontro nel quale hanno sempre dovuto rincorrere. Vantaggio di Milano al terzo minuto con Schina, ma Fassa pareggia i conti al 14:30 con Iori. Si passa al secondo tempo con la doppietta di Borghi che indirizza il match per gli ospiti che chiudono il tempo sul 3-1. Nell’ultima frazione i Falcons provano a riprendere il punteggio con la rete di Marzolini al 50:38, ma Asinelli al 52:03 ristabilisce le distanze e porta il risultato sul 4-2. Fassa ci prova ancora, ma Milano non si scompone e amplia ancora il divario, con la seconda rete di Borghi al 58:26 e con Terzago al 59:04 per il 6-2 che manda in archivio l’incontro. Per Milano boccata di ossigeno dopo nove ko nelle ultime 10 uscite.

SG Cortina – Rittner Buam 1-2 dopo shootout. L’anticipo del 34esimo turno risulta uno scontro molto equilibrato con le due squadre che concedono poco, e con le difese a farla da padrone. Dopo un primo periodo con pochi sussulti, è Spinell a sbloccare l’incontro al 22:53 per Renon, ma dopo nemmeno nove minuti Cortina riprende il punteggio con Di Diomete. Il terzo tempo non cambia il canovaccio della sfida e, per questo motivo, tutto viene mandato al supplementare. L’equilibrio non si spezza, per cui il match dello Stadio Olimpico di Cortina viene deciso dagli shootout. La rete decisiva porta la firma di Lutz e Renon infila la sesta vittoria consecutiva.

GLI ALTRI RISULTATI

EC KAC II – HDD Jesenice 7-3.

EK Eisbären – HK Olimpia Lubiana 1-3.

EHC Lustenau – EC Bregenzwald 7-3.

VEU Feldkirch – EC Kitzbühel 4-0.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2019

Team Partite giocate Differenza reti Punti

1 Val Pusteria 27 +70 73 2 EHC Lustenau 27 +41 58 3 Renon 26 +44 56 4 HKO Lubiana 25 +41 56 5 VEU Feldkirch 27 +38 55 6 Asiago Hockey 25 +18 49 7 Red Bull Jrs 25 +22 47 8 WS Vipiteno 27 +16 44 9 Jesenice 25 +32 43 10 SG Cortina 27 -6 42 11 Gherdeina 27 -31 34 12 EKZ Eisbaren 30 -47 27 13 Kitzbuhel 26 -40 26 14 EC Bregenzwald 25 -32 20 15 Milano 27 -50 17 16 KAC 2 26 -64 14 17 Fassa 26 -52 11

alessandro.passanti@oasport.it