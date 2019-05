Il sogno Tripla Corona resta un miraggio per Fernando Alonso. Il grande obiettivo del 2019 del campione di Oviedo, fallisce nel modo più clamoroso, con una mancata qualificazione alla 500 miglia di Indianapolis, la gara stregata per il talentuoso driver iberico che per il secondo anno consecutivo fallisce l’intento di vincerla.

Kaiser che beffa, Fernando fuori per 12 millesimi!

Alonso, che ha dovuto prendere parte alla sessione di spareggio per le posizioni dalla 31esima alla 33esima, ha chiuso clamorosamente al 34° posto con la sua McLaren, beffato da Kyle Kaiser, che è entrato nello schieramento di partenza con una media oraria sui 4 giri di qualifica di 227.372 miglia orarie contro le 227.353 del bicampione del mondo di F1. Un distacco quantificabile in appena 12 millesimi. Dunque Alonso fra una settimana, non sarà al via della mitica gara Endurance degli States. Una vera beffa per il campione, che aveva deciso di mollare questa stagione la Formula 1 per puntare tutto sulla preparazione di questo appuntamento.

Niente Tripla Corona

Sfuma per il secondo anno consecutivo il sogno di diventare il secondo pilota dopo il leggendario Graham Hill a realizzare la Tripla Corona, il riconoscimento che spetta a chi vince il GP di Monaco di F.1, la 24 Ore di Le Mans e la stessa 500 Miglia, che si disputerà il prossimo weekend.