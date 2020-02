Fernando Alonso annuncia la sua presenza alla 500 Miglia di Indianapolis

Fernando Alonso ci riprova! Lo spagnolo, infatti, ha annunciato pochi minuti fa che sarà al via della 104ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, la corsa più veloce e celebre del mondo. Il due volte campione del mondo della Formula Uno, quindi, proverà nuovamente l’assalto all’unica prova che gli manca per completare la prestigiosa Tripla Corona dell’automobilismo, dopo aver vinto anche la 24 Ore di Le Mans. Fernando Alonso sarà al via della corsa statunitense con la Arrow McLaren SP del team Ruoff Mortgage e lo farà assieme a Oliver Askew e Pato O’Ward che, assieme all’asturiano, si siederanno nelle tre auto della squadra.

Le parole di Fernando Alonso: “Io sono un pilota e uno che ama le sfide, e la 500 Miglia di Indianapolis è la più grande del mondo – spiega nel comunicato emesso dal team – Adoro gli incredibili e numerosissimi fan che riempiono l’ovale e rendono così speciale la gara per tutti noi piloti. Ho il massimo rispetto per questa competizione e tutti quelli che ne prendono parte e darò, come sempre, il mio massimo. Ho avuto diverse opzioni per prendere parte alla Indy 500, ma la Arrow McLaren SP era la migliore. Sono impressionato dal modo in cui questa organizzazione si sta preparando all’evento assieme a Chevrolet, con persone esperte, qualificate e tante risorse. Sono certo che saremo competitivi. Dal mio punto di vista sarò molto concentrato e non vedo l’ora di iniziare questa avventura con Oliver e Pato, due giovani di grandissimo talento”.

