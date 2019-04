Fernando Alonso è lanciatissimo verso la 500 Miglia di Indianapolis che andrà in scena domenica 26 maggio, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno andrà a caccia della vittoria sull’ovale dell’Indiana per conquistare la Tripla Corona. L’asturiano, quest’anno capace di imporsi nella 24 Ore di Daytona e nella 1000 Miglia di Sebring, prenderà confidenza con la pista il prossimo 24 aprile quando è in programma un test aperto: il pilota della McLaren-Chevrolet, in pista con la macchina numero 66, sarà impegnato insieme ad altri 27 piloti per un totale di sette ore a disposizione. Di seguito tutti i partecipanti al test aperto, tappa di avvicinamento alla 500 Miglia di Indianapolis.

Test aperto 500 MIGLIA INDIANAPOLIS

AJ Foyt Racing: Tony Kanaan, Matheus Leist

Andretti Autosport: Conor Daly, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Zach Veach

Andretti Herta Autosport con Marco Andretti & Curb-Agajanian: Marco Andretti

Arrow Schmidt Peterson Motorsports: Marcus Ericsson, James Hinchcliffe

Carlin: Max Chilton, Charlie Kimball

Chip Ganassi Racing: Scott Dixon, Felix Rosenqvist

Dale Coyne Racing: Santino Ferrucci

Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan: Sebastien Bourdais

Dreyer & Reinbold Racing: Sage Karam

Ed Carpenter Racing: Ed Carpenter, Ed Jones, Spencer Pigot

Harding Steinbrenner Racing: Colton Herta

Meyer Shank Racing with Arrow SPM: Jack Harvey

McLaren Racing: Fernando Alonso

Rahal Letterman Lanigan Racing: Graham Rahal, Takuma Sato

Team Penske: Helio Castroneves, Josef Newgarden, Simon Pagenaud, Will Power