Ancora Dettori, sua anche la Commonwealth Cup 2019

Il miglior fantino al mondo, alla soglia dei 50 anni di età. Lanfranco Dettori detto Frankie non smette di mietere un successo dopo l’altro ad un’età (esattamente 48 anni) in cui molti suoi colleghi si sono già ritirati. Ma lui il peso degli anni sembra non sentirlo. Anzi, quella del 2019 si candida a diventare una delle edizioni del Royal Ascot che rimarranno nella sua memoria (e in quella dei suoi sostenitori).

Memorabile il risultato ottenuto giovedì 20 giugno, con ben 4 vittorie consecutive: prima la Norfolk Stakes (gruppo 2), poi la Hampton Court Stakes (gruppo 3) e la Ribblesdale Stakes (femmine, gruppo 2) per finire in bellezza con la prestigiosa Gold Cup (gruppo 1), premiato direttamente dalla Regina Elisabetta II in persona. Tra l’altro, Dettori aveva vinto la Gold Cup anche lo scorso anno, sempre in sella a Stradivarius. Grandi elogi per lui anche da John Gosden, allenatore di Stradivarius.

“Ha fatto una gara magnifica” ha detto Gosden “anche Stradivarius è stato fantastico. Non era il suo terreno preferito, ma ha mostrato che può farcela anche in queste condizioni. Un cavallo straordinario con un fantino altrettanto straordinario.”

Tra l’altro, il giorno precedente, Dettori aveva vinto anche la prestigiosa Prince of Wales’s Stakes, da molti definita la gara più importante di tutto il Royal Ascot. Crystal Ocean, cavalcato da Dettori, ha vinto così il suo primo gruppo 1.

Ma la cavalcata vincente (è proprio il caso di dirlo) di Dettori non si è ancora fermata: nel primo giorno dell’estate 2019 ha vinto anche il gruppo 1 Commonwealth Cup, sulla sella di Advertise. Una cavalcata sicura, condotta in esterno fino alla fine: niente da fare per Forever in Dreams e Oisin Murphy, secondi. E il Royal Ascot 2019 non è ancora finito…